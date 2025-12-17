New York setzt auf deutschen "Hidden Champion" für Milliardenprojekt

Für den Bau der zwei neuen, parallelen Tunnelröhren werden zwei speziell angefertigte Bohrmaschinen benötigt, die der deutschen Maschinenbauer Herrenknecht liefert. Das Unternehmen verfügt über eine Menge Erfahrung mit internationalen Großprojekten, wie dem Gotthard-Basistunnel in der Schweiz oder der Untertunnelung des Bosporus. Der Konzern aus Baden-Württemberg gilt als einer der sogenannten "Hidden Champion" aus dem deutschen Mittelstand, der zwar Marktführer in seinem Bereich ist, aber deutlich weniger in den Medien als beispielsweise der US-Konkurrent The Boring Company von Multimilliardär Elon Musk.

Im Frühjahr beginnt eines der bedeutendsten Infrastrukturprojekte in den USA – der Bau eines neuen Tunnels unter dem Hudson River, der Manhattan mit New Jersey verbinden wird. Das sogenannte Gateway-Projekt wird nicht nur die Kapazitäten für Züge und den Nahverkehr erheblich erweitern, sondern auch eine der ältesten und überlasteten Tunnelverbindungen ersetzen, die mittlerweile über 100 Jahre alt ist.

Die beiden Bohrmaschinen, die aktuell auf dem Weg nach New Jersey sind, wurden in Deutschland gefertigt und kosteten insgesamt 465 Millionen US-Dollar – ein beachtlicher Teil des gesamten Budgets für den ersten Tunnelabschnitt. Dieser Betrag umfasst die Kosten für die Herstellung der Maschinen, ihren Transport und deren Einsatz im Tunnelbau. Die Maschinen werden gleichzeitig arbeiten, um zwei parallele Tunnelröhren zu schaffen. Es wird damit gerechnet, dass die erste der Bohrmaschinen schon im Januar in New Jersey eintrifft.

Seit Jahrzehnten gab es immer wieder Vorstöße, diese wichtige Verbindung, vor allem für Pendler, die in New Jersey leben und in New York arbeiten, zu modernisieren. Sie scheiterten aber immer wieder. Entweder an den immensen Kosten, die ein Projekt dieser Größenordnung mit sich bringt. Oder an politischen Streitereien zwischen den US-Bundesstaaten New York und New Jersey, vor allem in der Zeit als New Jersey noch republikanisch regiert war (bis 2018). So stoppte Gouverneur Chris Christie von New Jersey 2010 ein damals geplantes Projekt, in einer bis heute sehr umstrittenen Entscheidung.

Die jetzigen Gesamtkosten des Gateway Programms, einschließlich aller Tunnel- und Schieneninfrastruktur, sollen sich auf etwa 25 Milliarden US-Dollar belaufen. Wobei bereits jetzt Prognosen davon sprechen, dass die Kosten deutlich höher ausfallen könnten. Das Projekt umfasst neben dem Tunnelbau auch den Neubau und die Modernisierung von Zügen und Infrastruktur in New Jersey und New York. Auch jetzt wieder gab es wiederholt politische Diskussionen über die Verteilung der Finanzierung zwischen den Bundesstaaten New York, New Jersey und der US-Bundesregierung. Schon bei seiner ersten Amtszeit hatte US-Präsident Donald Trump das Projekt trotz bereits genehmigter Finanzierung stoppen oder zumindest verzögern wollen.

Im Oktober gab die Trump-Administration dann bekannt, dass sie die zuvor genehmigten Bundesgelder für das Hudson-Tunnel-Projekt und eine U-Bahn-Erweiterung in Manhattan vorerst zurückhält, um sicherzustellen, dass die neuen Richtlinien für Diversity im Beschaffungsprozess eingehalten werden. Doch trotz dieser Verzögerungen bleibt das Tunnelprojekt ein Paradebeispiel für die dringende Notwendigkeit moderner Infrastruktur in den USA.

Das Tunnelbauverfahren unter dem Hudson River stellt eine enorme technische Herausforderung dar. Die geologischen Bedingungen im Bereich unter den Palisades-Klippen und dem Flussbett erfordern Maschinen, die nicht nur leistungsstark, sondern auch speziell für solche schwierigen Terrainverhältnisse ausgelegt sind.

Während die Maschinen von Herrenknecht ihre Reise unter die Palisades-Klippen antreten, scheint es diesmal mit dem dringend benötigten Projekt wirklich voranzugehen. Ein Sprecher der Kommission, die die Aufsicht über den Bau hat, erklärte am Montag gegenüber Bloomberg, dass man "eng mit unseren Partnern auf Bundesebene" zusammenarbeite. "Wir stehen weiterhin im Dialog und sind optimistisch", fügte er hinzu. Die Tunnelarbeiten in New Jersey werden voraussichtlich etwa ein Jahr dauern, bevor die eigentlichen Herausforderungen im Flussbett beginnen.

