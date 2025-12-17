Besitzen Sie diese KI-Aktien? Shortseller Chanos wettet auf den Absturz

Bereits 2022 baute er eine große Short-Position auf klassische Cloud-Rechenzentren auf und bezeichnete das Geschäft als "miserabel" mit geringer Kapitalrendite und hohem Investitionsbedarf. Seine Skepsis richtet sich inzwischen auch gegen moderne KI-Rechenzentren, die GPUs hosten oder Rechenleistung vermieten. Für Chanos handelt es sich dabei um ein austauschbares Massengeschäft, da immer mehr Anbieter in den Markt drängen.

Der bekannte Shortseller Jim Chanos warnt vor einer gefährlichen Fehlsteuerung im KI-Boom und hat seine Wette gegen Rechenzentren nach eigenen Angaben sogar verdoppelt. In einem Podcast erklärte der Investor, dass sich die Fantasie vieler Anleger auf das falsche Segment konzentriere. "Die Magie und das Geld werden letztendlich von dem kommen, was die Chips produzieren, und nicht davon, wo sie sich befinden", sagte Chanos.

Konkret rät er Anlegern davon ab, auf Bitcoin-Miner zu setzen, die sich zu Rechenzentrumsanbietern wandeln, oder auf sogenannte Neoclouds. Namentlich nennt er dabei CoreWeave sowie ehemalige Miner wie IREN und Cipher Mining. "Es handelt sich im Grunde genommen nur um Vermieter", sagte Chanos und verwies auf geringe Margen und hohe Kapitalintensität.

Ein zentrales Risiko sieht er in der Abschreibung der eingesetzten GPUs. Chanos geht davon aus, dass viele dieser Chips schneller an Wert verlieren könnten als kalkuliert. Auch Investor Michael Burry hatte vor diesem Risiko gewarnt. Sollten GPUs bereits nach wenigen Jahren technisch überholt sein, könne die Wirtschaftlichkeit vieler Rechenzentrumsmodelle kippen.

Unter den großen Hyperscalern, die massiv in KI-Infrastruktur investieren, unterscheidet Chanos deutlich. Microsoft und Meta Platforms seien in der Lage, ihre Rechenzentren aus dem laufenden Cashflow zu finanzieren. Dagegen sieht er bei Oracle und Amazon größere Risiken, da diese die enormen Investitionen bislang nicht ausreichend monetarisieren könnten. Oracle ist für Chanos eine konkrete Short-Position.

Zusätzliche Risiken erkennt er im stark wachsenden Markt für GPU-besicherte Kredite. Mehrere Neocloud-Anbieter – darunter CoreWeave – haben Milliardenbeträge aufgenommen und Nvidia-GPUs als Sicherheit hinterlegt. Viele dieser Unternehmen seien jedoch weiterhin verlustreich. "Man muss hoffen, dass sich das ändert, denn wenn nicht, wird es zu Zahlungsausfällen bei diesen Krediten kommen", so Chanos. Sollten die Chips schneller an Wert verlieren, drohe zudem, dass die Sicherheiten unter den Kreditwert fallen.

Chanos zieht Parallelen zur Dotcom-Blase. Sollte sich die Stimmung drehen oder die Finanzierung versiegen, könnten Investitionen in Rechenzentren rasch zurückgefahren werden. "Das Risiko für all diese Unternehmen ist viel höher als noch vor fünf oder zehn Jahren", sagte er. Besonders problematisch sei, dass ein großer Teil der KI-Ausgaben derzeit von Unternehmen stammt, die selbst keine Gewinne erzielen.

Sein Fazit: Der KI-Trend mag real sein, doch ausgerechnet Rechenzentren, Neoclouds und GPU-finanzierte Geschäftsmodelle hält Chanos für einen der anfälligsten Teile dieser Investitionswelle.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



