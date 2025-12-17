Ölpreise legen zu - Trump verschärft Konflikt mit Venezuela
- Ölpreise steigen durch Konflikt USA-Venezuela.
- Trump fordert Rückgabe venezolanischer Ölvorkommen.
- Analysten erwarten kühlen Kopf trotz Preisschwankungen.
LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch zugelegt. Für Rückenwind sorgte die jüngste Eskalation im Konflikt zwischen den USA und Venezuela. Am Vortag waren die Ölpreise noch auf den tiefsten Stand seit 2021 gefallen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar stieg um 90 Cent auf 59,82 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Januar kostete 56,09 Dollar und damit 82 Cent mehr als am Vortag.
US-Präsident Donald Trump hat die große US-Militärpräsenz vor der venezolanischen Küste mit den Ölvorkommen des südamerikanischen Landes in Verbindung gebracht. Der Republikaner schrieb in einem Post auf der Plattform Truth Social, Venezuela habe den USA "Öl, Land und andere Vermögenswerte" gestohlen und forderte die "SOFORTIGE" Rückgabe. Er verfügte eine vollständige Blockade aller sanktionierten Öltanker. Die venezolanische Regierung wies die Forderung zurück. Die "groteske Drohung" sei ein schwerwiegender Verstoß gegen das Völkerrecht.
Auch wenn am Ölmarkt von einer weiteren großen Eskalation gesprochen werde, erwartet Rohstoff-Analyst Warren Patterson von der ING Groep, dass die Investoren einen kühlen Kopf bewahren werden. Grundsätzlich seien mögliche Angebotsrisiken einkalkuliert und die jüngste Preisreaktion zeige, dass der Ölmarkt nicht sehr besorgt sei.
Zuletzt hatte die Erwartung eines Überangebots an Rohöl die Preise belastet. Auch die Hoffnung auf einen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg drückt auf die Preise. "Das in Tankern lagernde russische Öl würde dann leichter Abnehmer finden und die gegenseitigen Angriffe auf die Energieinfrastruktur würden aufhören", schreiben die Experten der Commerzbank./jsl/men
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
"Die US-Verteidigungsministerin Pete Hegseth..."
Fehlt eigentlich nur ein sell-off und dann starten wir gen Norden, da ja niemand damit rechnet.
Bullish bin ich aktuell auch nicht, aber es kann sich schnell an den Märkten etwas ändern. Eine Opec+ Sitzung zB
Öl ist fast auf 5 Jahrestief. Wie tief wird es noch gehen? Wenn Putin Frieden macht, kann er wieder mehr Öl exportieren. Wenn Trump Venezuela "verändert" könnte hier der größte Ölzufluss entstehen. Eine sehr grosse Gefahr für den Ölpreis. Aber wenn Russland weiter macht, wovon ich ausgehe, und Venezuela bleibt wie es ist könnte ein kleiner Ausschlag den Ölpreis wieder in die Höhe treiben.