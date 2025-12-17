    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Deutschland ist 'kein Spielball von Großmächten'

    • Deutschland und EU sollen zentrale Rolle spielen.
    • Merz: Nicht als Spielball von Großmächten agieren.
    • Herausforderungen selbstbewusst und entschlossen angehen.
    BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland und die EU sollen nach dem Willen von Bundeskanzler Friedrich Merz in einer sich ändernden Weltordnung eine zentrale Rolle spielen. "Wir dürfen nicht dabei zusehen, wie die Welt neu geordnet wird", betonte der CDU-Politiker bei einer Regierungserklärung im Bundestag. "Wir sind kein Spielball von Großmächten."

    Merz versicherte, dass man die bevorstehenden Herausforderungen aus eigener Kraft bewältigen könne: "Wir wollen und wir müssen selbst ein handelnder Akteur bleiben, der für seine Interessen und seine Werte mit Entschiedenheit und Durchsetzungskraft einsteht", betonte der Kanzler und äußerte die Überzeugung: "Das können wir auch."/ax/jr/bk/mfi/DP/stw





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
