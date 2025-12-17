Grünes Licht für Rüstungsprojekte über 50 Milliarden Euro
- Bundeswehr erhält 50 Milliarden Euro für Rüstung.
- Geld für Schutzausstattung und Raketenabwehrsysteme.
- Verteidigungsminister betont Leistungsfähigkeit der Truppe.
BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundeswehr darf neue Rüstungsgüter im Wert von 50 Milliarden Euro beschaffen. Das bewilligte in Berlin der Haushaltsausschuss des Bundestags. Mit dem Geld sollen persönliche Schutzausstattung und Kleidung für die Soldaten gekauft werden. Außerdem gibt es rund vier Milliarden Euro für die Erweiterung des Raketenabwehrsystems Arrow 3 sowie zwei Milliarden Euro für das Luftverteidigungssystem Patriot. Mehr als vier Milliarden Euro sollen für weitere Schützenpanzer Puma ("2. Los") ausgegeben werden.
"Wir meinen es ernst, wenn wir sagen, dass wir unsere Bundeswehr leistungsstark und mit Durchhaltefähigkeit ausstatten und das so schnell wie möglich", sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). "Und wir meinen es ernst, wenn wir den Bürgerinnen und Bürgern und unseren Bündnispartnern immer wieder sagen: Wir übernehmen Verantwortung und auf uns ist Verlass."
Dem Haushaltsausschuss müssen Beschaffungsprojekte mit einem Investitionsvolumen von 25 Millionen Euro oder mehr zur Zustimmung vorgelegt werden. Inzwischen geht es vielfach um ganz andere Größenordnungen. Insgesamt wurden laut Verteidigungsministerium in diesem Jahr 103 Vorlagen bewilligt und Rüstungsgroßprojekte mit einem Gesamtvolumen von 82,98 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. In den vergangenen drei Jahren seien 188,4 Milliarden Euro investiert worden./cn/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 191,3 auf Tradegate (17. Dezember 2025, 15:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -8,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,03 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 70,82 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.175,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.980,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +28,40 %/+62,13 % bedeutet.