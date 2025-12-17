Börsenstart USA - 17.12. - Dow Jones stark +0,47 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:49) bei 48.337,81 PKT und steigt um +0,47 %.

Top-Werte: Goldman Sachs Group +1,96 %, Salesforce +1,57 %, Honeywell International +1,55 %, Boeing +1,41 %, Chevron Corporation +1,13 %

Flop-Werte: NVIDIA -1,42 %, Nike (B) -0,79 %, Travelers Companies -0,39 %, Caterpillar -0,20 %, Verizon Communications -0,20 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:49) bei 25.085,09 PKT und fällt um -0,14 %.

Top-Werte: Shopify +3,96 %, Marvell Technology +3,09 %, Airbnb Registered (A) +2,68 %, Atlassian Registered (A) +2,55 %, Diamondback Energy +2,40 %

Flop-Werte: PDD Holdings Incorporation (A) (A) -4,09 %, ASML Holding NV NY -1,96 %, Alphabet -1,55 %, Alphabet Registered (C) -1,52 %, NVIDIA -1,42 %

Der S&P 500 steht bei 6.800,73 PKT und gewinnt bisher +0,04 %.

Top-Werte: Jabil +8,37 %, Moderna +5,23 %, Chipotle Mexican Grill +4,11 %, Albemarle +3,94 %, Cooper Companies +3,64 %

Flop-Werte: Live Nation Entertainment -4,35 %, Brown-Forman Registered (B) -3,84 %, Oracle -3,61 %, Progressive -3,57 %, Elevance Health -3,22 %