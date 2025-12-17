Börsen Start Update
Börsenstart USA - 17.12. - Dow Jones stark +0,47 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (15:59:49) bei 48.337,81 PKT und steigt um +0,47 %.
Top-Werte: Goldman Sachs Group +1,96 %, Salesforce +1,57 %, Honeywell International +1,55 %, Boeing +1,41 %, Chevron Corporation +1,13 %
Flop-Werte: NVIDIA -1,42 %, Nike (B) -0,79 %, Travelers Companies -0,39 %, Caterpillar -0,20 %, Verizon Communications -0,20 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:49) bei 25.085,09 PKT und fällt um -0,14 %.
Top-Werte: Shopify +3,96 %, Marvell Technology +3,09 %, Airbnb Registered (A) +2,68 %, Atlassian Registered (A) +2,55 %, Diamondback Energy +2,40 %
Flop-Werte: PDD Holdings Incorporation (A) (A) -4,09 %, ASML Holding NV NY -1,96 %, Alphabet -1,55 %, Alphabet Registered (C) -1,52 %, NVIDIA -1,42 %
Der S&P 500 steht bei 6.800,73 PKT und gewinnt bisher +0,04 %.
Top-Werte: Jabil +8,37 %, Moderna +5,23 %, Chipotle Mexican Grill +4,11 %, Albemarle +3,94 %, Cooper Companies +3,64 %
Flop-Werte: Live Nation Entertainment -4,35 %, Brown-Forman Registered (B) -3,84 %, Oracle -3,61 %, Progressive -3,57 %, Elevance Health -3,22 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.