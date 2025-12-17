Live Nation Entertainment Aktie - Kurs auf Talfahrt - 17.12.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Live Nation Entertainment Aktie. Sie fällt um -4,35 % auf 115,33€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,04 %, geht es heute bei der Live Nation Entertainment Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Live Nation Entertainment dominiert den Live-Entertainment-Markt durch seine umfassende Kontrolle über Eventorganisation und Ticketvertrieb, unterstützt durch strategische Partnerschaften.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Live Nation Entertainment abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -18,03 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,57 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,73 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -6,64 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,04 % geändert.

Live Nation Entertainment Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,57 % 1 Monat +0,73 % 3 Monate -18,03 % 1 Jahr -10,24 %

Informationen zur Live Nation Entertainment Aktie

Es gibt 232 Mio. Live Nation Entertainment Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,30 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Live Nation Entertainment Aktie jetzt kaufen?

Ob die Live Nation Entertainment Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Live Nation Entertainment Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.