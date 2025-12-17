    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Für Bitcoin und Ethereum

    Tom Lee: Die besten Jahre für Krypto liegen vor uns

    Dauer-Optimist Tom Lee von Fundstrat meint, dass Bitcoin und Ethereum noch lange nicht ihr volles Potenzial entfaltet haben. Trotz einiger Bedenken, bleibt er bullish.

    • Tom Lee sieht großes Potenzial für Bitcoin und Ethereum.
    • Trotz Rückschlägen bleibt er optimistisch für 2025.
    • Regulierungen und Wall Street zeigen Interesse an Krypto.
    Foto: J. David Ake/AP/dpa

    Tom Lee von Fundstrat glaubt, dass die grundlegenden Marktdynamiken trotz der jüngsten Preisprobleme für eine positive Entwicklung von Kryptowährungen sprechen.

    In einem aktuellen Interview mit CNBC sagt Lee voraus, dass die "besten Jahre für Krypto definitiv noch bevorstehen".

    Er meint: "Heute gibt es nur vier Millionen Bitcoin-Wallets mit jeweils 10.000 US-Dollar. Es gibt weltweit 900 Millionen IRA- und Brokerage-Konten mit 10.000 US-Dollar, also ist das ein 200-mal größerer Markt."

    Lee ist der Meinung, dass die Geschichte von Krypto für 2025 trotz einiger Rückschläge und unsicherer Preisniveaus weiterhin positiv ist.

    "Ich denke, dass es einige Bedenken wegen Quantencomputing gab, und dann gab es dieses große Deleveraging-Ereignis am 10. Oktober, aber die fundamentale Krypto-Story endet dieses Jahr auf einem wirklich hohen Niveau."

    Am 10. Oktober wurden innerhalb von etwa 24 Stunden  geschätzt über 19 Milliarden US-Dollar an gehebelten Krypto‑Positionen liquidiert. Diese automatischen Verkäufe verstärkten den Preisverfall und lösten noch mehr Liquidationen aus, was zu einer Kettenreaktion führte.

    Dennoch bleibt Lee wie immer optimistisch, auch aufgrund des regulatorischen Umfelds: "Die US-Regierung hat Gesetze und Vorschriften verabschiedet, die für Krypto günstig sind, und wir wissen, dass die Wall Street großes Interesse daran gezeigt hat, Produkte auf der Blockchain zu entwickeln."

    Lees Optimismus spiegelt sich auch in seinen Unternehmensentscheidungen wider. Das digitale Asset-Treasury-Unternehmen des Fundstrat-Executives, BitMine Immersion, hat in der vergangenen Woche 102.259 Ethereum (ETH) zu seinen Beständen hinzugefügt.

    BitMine, das weltweit größte ETH-Treasury-Besitzer, hält Ethereum im Wert von mehr als 11,7 Milliarden US-Dollar.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Krischan Orth
