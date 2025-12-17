Prestigeauftrag für schnelle Siemens-Züge in Vietnam
- Siemens erhält Großauftrag für Züge in Vietnam.
- Kooperation mit Vinspeed für Hochgeschwindigkeitsnetz.
- Velaro Novo-Züge sparen 30% Energie im Vergleich.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Siemens hat vor den Augen der chinesischen Konkurrenz einen prestigeträchtigen Großauftrag für seine Hochgeschwindigkeitszüge in Vietnam erhalten: Die Zugsparte Siemens Mobility soll in dem südostasiatischen Land in Kooperation mit dem einheimischen Unternehmen Vinspeed ein Hochgeschwindigkeitsnetz aufbauen. Das beinhaltet die Lieferung der Velaro Novo getauften Züge sowie Teile des Schienennetzes, darunter Leit- und Sicherungstechnik, wie Siemens Mobility mitteilte. Das Auftragsvolumen wurde nicht enthüllt.
Die Velaro Novo-Züge sollen laut Siemens rund 30 Prozent weniger Energie verbrauchen als die bisherigen Hochgeschwindigkeitszüge. In Deutschland war Siemens unter anderem maßgeblich an der Entwicklung der ICEs der Deutschen Bahn beteiligt. Im Sommer hatte ein Velaro Novo-Testzug der DB eine in Deutschland unübliche Geschwindigkeit von mehr als 400 km/h erreicht.
Auf dem südostasiatischen Markt ist seit einigen Jahren China sehr aktiv, das seine Hochgeschwindigkeitszüge ursprünglich ebenfalls in Kooperation mit Siemens und weiteren europäischen und japanischen Unternehmen entwickelte. Ein Exporterfolg der staatlichen chinesischen Bahnindustrie war der Bau der ersten Hochgeschwindigkeitsstrecke Indonesiens, die 2023 eröffnet wurde./cho/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 234,9 auf Tradegate (17. Dezember 2025, 16:12 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +1,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,79 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 186,76 Mrd..
Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 239,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -18,54 %/+28,62 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Siemens - 723610 - DE0007236101
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Am 10.12.2025 hat Dr. Ulf Markus Schneider (Aufsichtsrat Siemens) 220 Aktien, zu einem Kurs von 233,66 EUR gekauft.
Am 10.12.2025 hat Dr. Ulf Markus Schneider (Aufsichtsrat Siemens) 194 Aktien, zu einem Kurs von 233,78 EUR gekauft.
Am 10.12.2025 hat Dr. Ulf Markus Schneider (Aufsichtsrat Siemens) 269 Aktien, zu einem Kurs von 233,76 EUR gekauft.
Am 09.12.2025 hat Matthias Rebellius (Vorstand Siemens) 5.000 Aktien, zu einem Kurs von 234,05 EUR verkauft.
Wie ist Ihre Meinung dazu? Diskutieren Sie mit!
Quelle: Siemens Insidertrades
3 % im Plus!