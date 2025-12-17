Merz
'Lage der chemischen Industrie erfüllt uns mit Sorge'
- Bundesregierung spricht mit Dow über Nachnutzung.
- Merz warnt vor Schließungen in der Chemieindustrie.
- Abschaltung gefährdet regionale Unternehmen stark.
BERLIN/LEUNA (dpa-AFX) - Die Bundesregierung ist derzeit nach eigenen Angaben in Gesprächen mit dem US-amerikanischen Chemieunternehmen Dow Inc , um über eine Nachnutzung von Anlagen im mitteldeutschen Chemiedreieck zu diskutieren. Wenn eine Nachnutzung des Betriebsgeländes systematisch verhindert würde, werde er das nicht akzeptieren, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bei der Regierungsbefragung im Bundestag. "Die Lage der deutschen chemischen Industrie erfüllt uns alle mit großer Sorge."
Was derzeit bei Dow passiere, drohe auch an anderen Standorten in Deutschland zu geschehen, wenn die Rahmenbedingungen für die chemische Industrie in Deutschland nicht schnell besser würden. Dow hatte vor einigen Monaten bekanntgegeben, dass ein Teil seiner Anlagen in Schkopau (Sachsen-Anhalt) und im sächsischen Böhlen Ende 2027 geschlossen werden soll.
Der sogenannte Steamcracker in Böhlen ist eine zentrale Anlage, die aus Rohbenzin chemische Grundstoffe herstellt. Diese Anlage steht am Anfang der chemischen Wertschöpfungskette. Es wird befürchtet, dass eine Abschaltung viele angeschlossene Unternehmen in der Region in Gefahr bringen könnte. Merz betonte, dass derzeit Gespräche über eine Nachnutzung des Geländes geführt würden./sus/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dow Aktie
Die Dow Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,80 % und einem Kurs von 19,80 auf Tradegate (17. Dezember 2025, 16:12 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dow Aktie um -1,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,51 %.
Die Marktkapitalisierung von Dow bezifferte sich zuletzt auf 14,00 Mrd..
Dow zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,1300 %.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dow - A2PFRC - US2605571031
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Habe gestern auch schön Celanese nachgekauft.
Daumen hoch! So sehe ich es auch. Ich freue mich über diese Kurse und greife aktuell beherzt zu.