Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 17.12.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.12.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
ASML Holding
Tagesperformance: -2,87 %
Platz 1
Performance 1M: +5,78 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +2,45 %
Platz 2
Performance 1M: -12,78 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt, jedoch überwiegend optimistisch. Nach einem Kursverlust von -X% in den letzten 14 Tagen sehen viele Anleger eine Einstiegsgelegenheit. Die Diskussionen heben die positiven fundamentalen Entwicklungen hervor, insbesondere die 50-Milliarden-Euro-Projekte, die die Auftragslage stabilisieren. Trotz kurzfristiger Nervosität bleibt die fundamentale Basis stark.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Schneider Electric
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 3
Performance 1M: +1,91 %
EssilorLuxottica
Tagesperformance: -2,31 %
Platz 4
Performance 1M: -11,51 %
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: -2,26 %
Platz 5
Performance 1M: +7,89 %
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 6
Performance 1M: +9,62 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
Das Anleger-Sentiment zu Volkswagen (VW) Vz im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger Bedenken über eine mögliche Unterschreitung der 100 Euro-Marke äußern und die negative Kursentwicklung der letzten 14 Tage ansprechen, gibt es auch Optimismus bezüglich neuer Modelle und Prämien, die den Absatz ankurbeln könnten. Die Entscheidung, Verbrenner länger zu produzieren, wird von einigen als strategisch sinnvoll erachtet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.
