Motorenbauer Deutz übernimmt Notstromanlagen-Firma Frerk
- Deutz kauft Frerk für Notstrom-Aggregate-Ausbau.
- Kaufpreis im oberen zweistelligen Millionenbereich.
- Umsatzsteigerung von 100 Millionen Euro erwartet.
KÖLN/SCHWERINGEN (dpa-AFX) - Der Kölner Motorenbauer Deutz steht vor dem Kauf der niedersächsischen Firma Frerk, um sein Geschäft mit Notstrom-Aggregaten auszubauen und dabei vom Trend zur Künstlichen Intelligenz zu profitieren. Man habe einen entsprechenden Kaufvertrag unterzeichnet, teilte das Unternehmen in Köln mit. Der Kaufpreis liege im oberen zweistelligen Millionenbereich, die kartellrechtliche Zustimmung der Behörden stehe noch aus. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.
Der Kurs der Deutz-Aktie sprang nach den Neuigkeiten vom Nachmittag zeitweise um fast sieben Prozent nach oben. Zuletzt lag der noch mit gut drei Prozent im Plus bei rund 8,57 Euro. Im bisherigen Jahresverlauf hat das Papier seinen Wert mehr als verdoppelt.
Der Vollzug der Transaktion wird im ersten Quartal 2026 erwartet. Der Deutz-Konzern, der 2024 auf 1,8 Milliarden Euro Umsatz kam, rechnet dank Frerk mit einem zusätzlichen profitablen Erlöswachstum von rund 100 Millionen Euro.
Die Frerk Aggregatebau GmbH hat ihren Sitz in Schweringen im Landkreis Nienburg, die Firma fertigt mit ihren rund 200 Mitarbeitern Notstrom-Aggregate. Etwa die Hälfte ihres Geschäfts entfällt auf Diesel- und Gas-Anlagen, die in Rechenzentren zum Einsatz kommen. Im Falle eines Ausfalls soll die Stromversorgung unterbrechungsfrei aufrechterhalten werden.
Strombedarf steigt wegen KI
Im Digitalzeitalter werden Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) immer wichtiger. Gewissermaßen die Schattenseite ist ihr enormer Energiebedarf. Entsprechend wichtig ist die Stromversorgung in den riesigen Rechenzentren, die bereits bestehen oder noch gebaut werden sollen. Deutz möchte mit dem Frerk-Zukauf gewissermaßen Nutznießer des KI-Trends sein. In den USA hat Deutz bereits eine Tochterfirma, die Notstrom-Aggregate herstellt - diese kommen etwa in großen Supermärkten zum Einsatz.
Mit der Übernahme von Frerk etabliere sich Deutz als globaler Anbieter von Notstromanlagen und setze auf die Versorgung von Rechenzentren, erklärte Deutz-Chef Sebastian Schulte. "Damit setzen wir unsere Strategie konsequent fort, Deutz breiter aufzustellen und unabhängiger vom zyklischen Geschäft mit Verbrennungsmotoren zu machen - mit einem klaren Fokus auf wachstumsstarke Märkte, in denen wir unsere Stärken und unser Know-how ausspielen können."
Der Frerk-Geschäftsführer Marc Hiller sagte, für das weitere Wachstum brauche man einen starken Partner. "Wir sind froh, mit Deutz diesen gefunden zu haben", sagte der Manager. "Frerk wird von der starken Marke, dem globalen Servicenetzwerk und der Finanzkraft von Deutz profitieren."/wdw/DP/stw/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie
Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,32 % und einem Kurs von 8,57 auf Tradegate (17. Dezember 2025, 16:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um -0,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,94 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,30 Mrd..
Deutz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2800 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,600EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 11,000EUR was eine Bandbreite von +17,65 %/+29,41 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Deutz - 630500 - DE0006305006
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://www.linkedin.com/in/dr-sebastian-c-schulte-294ab753/
Ein Trip nach Berlin, der sich gelohnt hat. Denn der Austausch mit Verteidigungsminister Boris Pistorius, Wirtschaftsministerin https://www.linkedin.com/in/katherinareiche/ und zahlreichen Kollegen aus der Industrie hat deutlich gezeigt: Wir sind als deutsche Industrie bereit, unsere Fähigkeiten deutlich stärker für die Verteidigungsfähigkeit in Deutschland und Europa einzubringen. Und es passiert bereits eine Menge.
Für https://www.linkedin.com/company/deutzofficial/ nehme ich vier zentrale Erkenntnisse mit:
1️⃣ Skalierbarkeit ist ein strategischer Vorteil – und DEUTZ ist dafür aufgestellt.
Mit unseren Werken in Köln, Ulm und Herschbach, unserer hohen Fertigungstiefe und einem starken Entwicklungs- und Servicenetzwerk in Deutschland, Europa und den USA sind wir sofort liefer- und skalierfähig.
2️⃣ Resilienz entsteht durch Dual-Use-Kompetenz.
Wir sichern nicht nur die Lieferfähigkeit für den Verbrennungsmotor, sondern bauen parallel robuste Lieferketten für neue Antriebstechnologien auf – batterieelektrisch, hybrid und softwareintensiv.
Ob Baumaschine, Landmaschine, geschütztes Fahrzeug oder Drohne: Verfügbarkeit zählt. Und genau darauf arbeiten wir hin.
3️⃣ Die Zeitenwende wirkt als Innovationskatalysator.
Unsere Teams bei DEUTZ entwickeln seit über 160 Jahren Lösungen für die Herausforderungen ihrer Zeit. Die aktuelle sicherheitspolitische Lage setzt neue Impulse frei: in der Antriebstechnik, in Energieversorgungslösungen und in der Zusammenarbeit mit jungen Defence-Tech-Unternehmen.
4️⃣ Was es jetzt braucht: Mut zur Entscheidung – bei allen Beteiligten.
DEUTZ hat im Februar 2022 nicht gezögert: Wir haben den Defence-Bereich ausgebaut, neue Produkte auf den Weg gebracht und eine eigene, agile Defence Business Unit aufgebaut.
Ministerin Reiche hat es treffend formuliert: Entwicklungszyklen werden kürzer. Das heißt wir dürfen uns nicht davor scheuen, Produkte schnell zu industrialisieren, auch wenn sie bald von neuen Generationen abgelöst werden könnten. Was zählt, ist Geschwindigkeit.
Vielen Dank an Minister Pistorius und Ministerin Reiche für den offenen, konstruktiven Austausch – ebenso wie allen Vertreterinnen und Vertretern der Ministerien, der Verbände und der teilnehmenden Unternehmen, die diesen Gipfel zu einem wichtigen Schritt nach vorne gemacht haben.
Bild: https://media.licdn.com/dms/image/v2/D5622AQFHoTODOvbP7A/feedshare-shrink_800/B56Zrf9wfSLYAk-/0/1764694100720?e=1766620800&v=beta&t=CTgpXKi1Kr99TuHLrw3rGoxXCFCQJa6DnIxkxfssNFE
Ich sehe nur einen Dummbasher!
Kissigs Nebenwerte-Analyse zu Deutz: Wandel vom traditionellen Motorenbauer zum breit aufgestellten Systemanbieter
u.a.
- Das Unternehmen verfolgt mit "Deutz Classic" (Diesel- und Gasmotoren) und "Deutz Green" (alternative Antriebe wie Wasserstoff und Elektro) eine Zwei-Säulen-Strategie.
- Mit der "Dual+"-Strategie setzt Deutz neben dem klassischen Geschäft und alternativen Antrieben auch auf Diversifikation, etwa in den Defence-Sektor.
- Die Übernahme der Sobek Group markiert den Einstieg in den Drohnen- und Verteidigungsmarkt und soll das Unternehmen profitabler und zukunftssicherer machen.
- Die Aktie notiert im Peergroup-Vergleich mit einem Risikoanschlag, doch die jüngsten Geschäftszahlen rechtfertigen die Skepsis nicht. Das bietet zusätzliches Potenzial.
Disclaimer: Habe Deutz weder auf meiner Beobachtungsliste noch im Depot/Wiki.
Posted by Michael C. Kissig am 11.9.25