    Miersch schließt Beteiligung an Ukraine-Truppe nicht aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundeswehr könnte Waffenstillstand in Ukraine überwachen.
    • Miersch: Rahmenbedingungen entscheidend für Einsatz.
    • Bundestag entscheidet nach Verhandlungen über Truppe.
    BERLIN (dpa-AFX) - Der SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch hält es für denkbar, dass sich die Bundeswehr an einer internationalen Truppe in der Ukraine beteiligt, um dort einen möglichen Waffenstillstand zu überwachen. "Wir schließen hier an dieser Stelle nichts aus, aber die Rahmenbedingungen werden entscheidend sein", sagte Miersch im Bundestag, betonte allerdings auch: "Das ist eine Frage, die sich augenblicklich nicht stellt."

    Mehrere europäische Staaten hatten sich nach zweitägigen Verhandlungen mit der Ukraine und den USA für eine von Europa geführte "multinationale Truppe" für die Ukraine ausgesprochen. Miersch warb dafür, die weiteren Verhandlungen über einen Waffenstillstand in der Ukraine sehr genau zu verfolgen. Erst danach müsse sich der Bundestag mit der Frage befassen, "wie, wann und wo deutsche Soldaten gegebenenfalls in Einsatz kommen"./ax/jr/bk/mfi/DP/stw





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
