Aktien mit extremer Performance im DAX am 17.12.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando

Das Anleger-Sentiment zu Zalando im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Beiträge optimistisch sind und Kursziele von 30 bis 40 Euro prognostizieren, gibt es auch Warnungen vor wirtschaftlichen Risiken und stagnierenden Kursen. Die letzten 14 Tage zeigen eine positive Entwicklung über 24 Euro, jedoch bleibt die Unsicherheit aufgrund externer Faktoren bestehen.