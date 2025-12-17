Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 17.12.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.12.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Zalando
Tagesperformance: +2,98 %
Platz 1
Performance 1M: +7,18 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando
Das Anleger-Sentiment zu Zalando im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Beiträge optimistisch sind und Kursziele von 30 bis 40 Euro prognostizieren, gibt es auch Warnungen vor wirtschaftlichen Risiken und stagnierenden Kursen. Die letzten 14 Tage zeigen eine positive Entwicklung über 24 Euro, jedoch bleibt die Unsicherheit aufgrund externer Faktoren bestehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Zalando eingestellt.
Rheinmetall
Tagesperformance: +2,67 %
Platz 2
Performance 1M: -12,78 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Nach einem Kursverlust von 3% in den letzten 14 Tagen sehen viele Anleger die Aktie als Einstiegsgelegenheit. Die bevorstehenden 50-Milliarden-Euro-Projekte und die starke Auftragslage werden als stabilisierende Faktoren hervorgehoben, was die fundamentale Stärke des Unternehmens unterstreicht.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: -2,27 %
Platz 3
Performance 1M: +9,62 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
Das Anleger-Sentiment zu Volkswagen (VW) Vz im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger Bedenken über eine mögliche Unterschreitung der 100 Euro-Marke äußern und die negative Kursentwicklung der letzten 14 Tage ansprechen, gibt es auch Optimismus bezüglich neuer Modelle und Prämien, die den Absatz ankurbeln könnten. Die Entscheidung, Verbrenner länger zu produzieren, wird von einigen als strategisch sinnvoll erachtet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.
Heidelberg Materials
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 4
Performance 1M: +6,62 %
E.ON
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 5
Performance 1M: +0,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu E.ON
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu E.ON im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie steht bei 14,545 und zeigt kritische technische Signale, da wichtige Unterstützungsniveaus gebrochen wurden. Analysten geben unterschiedliche Empfehlungen: Deutsche Bank stuft auf 'Buy', während UBS neutral bleibt. Die Diskussion im Forum spiegelt sowohl Optimismus als auch Skepsis wider.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber E.ON eingestellt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 51,56%
|PUT: 48,44%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 3,13 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
