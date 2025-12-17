    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX rutscht ins Minus – Allein der Glaube an die Jahresendrally reicht nicht

    Gestern der Einkaufsmanagerindex, heute der Ifo-Geschäftsklimaindex: Kurz vor Jahresschluss ist der Konjunkturpessimismus in den deutschen Chefetagen so hoch wie lange nicht mehr.

    Kein Wunder also, dass an der Frankfurter Börse in den letzten Handelstagen eines zweigeteilten Börsenjahres auch keine Kauflaune mehr aufkommen will. Seit Juni hat sich der DAX auf seiner Erholung nach dem Zollcrash ausgeruht, damit aber immerhin sein Jahresplus von rund 20 Prozent verteidigt.

    In diesem starken ersten Halbjahr wurde viel politische und wirtschaftliche Hoffnung in die Kurse eingepreist, die sich bis heute nicht erfüllt hat und sämtliche positive Impulse in den vergangenen sechs Monaten hat vermissen lassen. Aktuell sieht es so aus, als wollten die Anleger auch auf das Narrativ einer regelmäßigen Jahresendrally nicht viel geben und stattdessen auf Fakten warten, die eine wirtschaftliche Belebung hierzulande bestätigen.

    Aber auch in New York ist in diesen Tagen nichts von der sonst positiven Jahresendstimmung zu spüren. Gewinnmitnahmen bei den Favoriten des nun endenden Börsenjahres wie Nvidia und Alphabet ziehen aufgrund ihres Schwergewichts die Indizes nach unten, hier scheint die große Kursfantasie erst einmal raus zu sein. Zu viel wurde in den vergangenen Wochen über die stärksten Börsenwochen des Jahres geschrieben, sodass sich bei Nichteintritt schnell Enttäuschung unter den darauf wartenden Anlegern breitmachen kann. Jetzt, wo die Bücher der großen Häuser langsam, aber sicher geschlossen werden, ist mit der sich ausdünnenden Liquidität im Markt auch einem turbulenten Jahresausklang Tür und Tor geöffnet.

    Für den DAX könnte die 24.000er Marke zum Dreh- und Angelpunkt für die Antwort auf die Frage werden, wie hoch das Plus in diesem Börsenjahr ausfällt. Geht es darunter, dürften weitere Gewinnmitnahmen schnell ein paar Etagen tiefer führen. Hält die Marke, könnte sich der DAX in den beiden letzten stark verkürzten Börsenwochen auf dem aktuellen Niveau aus der Affäre ziehen.

    CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 68% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

    Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Christine Romar ist seit Juni 2025 Head of Europe bei CMC Markets. Zuvor verantwortete sie bei der Citi als Head of EMEA Public Listed Products Sales & Distribution das Geschäft mit strukturierten Produkten. Vorherige Stationen ihrer beruflichen Karriere waren die BNP Paribas und die Bank Vontobel. Christine Romar beschäftigt sich seit 30 Jahren mit den Finanzmärkten. Ihr Schwerpunkt liegt auf der fundamentalen Analyse von Währungen, Rohstoffen, Anleihen und der weltweiten Aktienmärkte unter makroökonomischen Aspekten wie Zinsen, Konjunktur und Geldpolitik.
