Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 17.12.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.12.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Nagarro
Tagesperformance: -4,87 %
Platz 1
Performance 1M: +35,55 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -3,78 %
Platz 2
Performance 1M: +6,60 %
HENSOLDT
Tagesperformance: +2,85 %
Platz 3
Performance 1M: -17,23 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die Aktie in den letzten 14 Tagen an Wert verloren hat, gibt es Optimismus über zukünftige Aufträge und strategische Partnerschaften. Anleger sind besorgt über geopolitische Risiken, sehen jedoch auch Potenzial in der technologischen Führungsposition von HENSOLDT.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.
1&1
Tagesperformance: +2,31 %
Platz 4
Performance 1M: +5,56 %
AIXTRON
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 5
Performance 1M: -4,70 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Das Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Beiträge auf eine schwache Auftragslage und Unsicherheiten hinweisen, betonen andere die langfristigen strukturellen Treiber wie Elektrifizierung und CO₂-Reduktion. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, was die Vorsicht der Anleger unterstreicht.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.
