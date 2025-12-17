    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens

    Aktie 2025 mit + 24 %

    Prestigeerfolg: Siemens zieht Großauftrag an Land!

    Siemens hat die Konkurrenz aus China ausgestochen und erhält einen Großauftrag in Vietnam für Hochgeschwindigkeitszüge. Die Velaro Novo-Züge, die Siemens einsetzen will, sollen 30 Prozent weniger Energie verbrauchen.

    • Siemens erhält Großauftrag für Züge in Vietnam.
    • Velaro Novo-Züge verbrauchen 30% weniger Energie.
    • Siemens-Aktie seit Jahresbeginn um 24% gestiegen.
    Siemens hat einen Großauftrag für seine Hochgeschwindigkeitszüge in Vietnam erhalten. Die Zugsparte Siemens Mobility soll in dem südostasiatischen Land in Kooperation mit dem einheimischen Unternehmen Vinspeed ein Hochgeschwindigkeitsnetz aufbauen. Wie Siemens mitteilte, beinhaltet das die Lieferung der Velaro Novo getauften Züge sowie Teile des Schienennetzes, darunter Leit- und Sicherungstechnik.

    Laut Siemens sollen die Velaro Novo-Züge rund 30 Prozent weniger Energie verbrauchen als die bisherigen Hochgeschwindigkeitszüge. Das Auftragsvolumen wurde nicht enthüllt. Auf dem südostasiatischen Markt ist China, das seine Hochgeschwindigkeitszüge ursprünglich ebenfalls in Kooperation mit Siemens und weiteren europäischen und japanischen Unternehmen entwickelte, schon länger sehr aktiv. Ein Exporterfolg der staatlichen chinesischen Bahnindustrie war der Bau der ersten Hochgeschwindigkeitsstrecke Indonesiens, die 2023 eröffnet wurde.

    Die Aktie von Siemens ist seit Jahresbeginn 24 Prozent im Plus. Am Mittwoch (16:50 MEZ) ist sie 1,28 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet aktuell 234,45 Euro.

    Anfang Dezember gab Barclays ein "Sell"-Rating für die Aktie und setzte ein Kursziel von 195 Euro. Kurz vorher hatten Goldman Sachs und Jefferies jeweils "Buy"-Empfehlungen zu Kurszielen von 246 beziehungsweise 277 Euro ausgesprochen.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,08 % und einem Kurs von 232,7EUR auf Tradegate (17. Dezember 2025, 17:18 Uhr) gehandelt.



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
