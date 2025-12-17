    StartseitevorwärtsETFsvorwärtsFid Merrim Str Fidelity Total Bond Fund ETFvorwärtsNachrichten zu Fid Merrim Str Fidelity Total Bond Fund

    Die besten US-Bond-ETFs für sicheres Einkommen die nächsten Jahre

    Immer mehr Experten haben zuletzt die Befürchtung geäußert, dass die Aktien-Rallye bald zum Erliegen kommen könnte. Diese US-Bond-ETFs bieten stabile Erträge und vielseitige Strategien. Ideal für 2026 und darüber hinaus.

    • Experten warnen vor baldiger Aktien-Rallye-Stopp.
    • US-Bond-ETFs bieten stabile Erträge und Diversifikation.
    • Wechselkursrisiken durch schwachen US-Dollar beachten.
    Für Anleger, die auf der Suche nach sicheren Einkommensströmen aus festverzinslichen US-Anlagen sind, gibt es zahlreiche attraktive Bond-ETFs, die nicht nur stabile Erträge bieten, sondern auch eine breite Diversifikation und aktive Managementstrategien integrieren. Beachtet werden sollten aber unbedingt auch Wechselkursschwankungen, die sich in diesem Jahr durch den schwachen US-Dollar ergeben haben. Hier ist eine Auswahl von Fonds, die in der Vergangenheit erfolgreich waren und auch 2026 im Fokus stehen könnten:

    1. Fidelity Total Bond Fund ETF (FBND)

    Dividendenrendite: 4,62%

    Jahresrendite: 6,57% (YTD 2025), 3,63% (1 Jahr)

    Kostenquote: 0,36%

    Strategie: Kombiniert Investitionen in Investment-Grade- und niedrigere Bonitäten, bietet eine ausgewogene Mischung aus Staats- und Unternehmensanleihen.

    Vorteile: Breite Diversifikation, aktive Verwaltung für zusätzliche Sicherheit, zuverlässige monatliche Ausschüttungen.

    2. Vanguard Total Bond Market ETF (BND)

    Dividendenrendite: 3,83%

    Jahresrendite: Übertrifft den Markt durch niedrige Gebühren und breite Marktdeckung.

    Kostenquote: 0,03% (niedrigste der Liste)

    Vorteile: Günstigste Gebührenstruktur, umfangreiche Marktabdeckung (US-Investment-Grade-Anleihen), langfristige Performance-Vorteile.

    3. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG)

    Dividendenrendite: 3,87%

    Jahresrendite: Solide Performance bei niedrigen Gebühren

    Kostenquote: 0,03% (ebenfalls niedrigste hier)

    Vorteile: Weit verbreiteter Standard unter US-Anleihe-ETFs, stabil und einfach, gut diversifiziert, ideal für risikoaverse Anleger.

    4. iShares Flexible Income Active ETF (BINC)

    Dividendenrendite: 6,13%

    Jahresrendite: Solide Performance v.a. dank Dividenden

    Kostenquote: 0,40% (netto nach Gebührenerlass, sonst etwa 0,52%)

    Vorteile: Aktives Management und hohe Flexibilität, um während schwächerer Marktphasen höhere Renditen zu erzielen. Ideal für Anleger, die bereit sind, gezielte Sektoren mit höherem Risiko anzusprechen.

    Fazit:

    Die Wahl des richtigen US-Bond-ETFs für ein sicheres Einkommen hängt vom Risikoappetit und den gewünschten Erträgen ab. Während der Fidelity Total Bond Fund ETF und der Vanguard Total Bond Market ETF eine solide Basis bieten, kann der iShares Flexible Income Active ETF für Anleger mit einer höheren Risikobereitschaft und dem Wunsch nach mehr Ertrag von Interesse sein. Beachtet werden sollten jedoch die Gebühren, die die Rendite über längere Zeiträume stark beeinflussen können und auch die Wechselkursschwankungen, die US-Dollar-Anlagen in diesem Jahr in Euro umgerechnet stark belasten.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


