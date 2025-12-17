GE Vernova Aktie sinkt rapide - 17.12.2025

Die GE Vernova Aktie ist bisher um -6,92 % auf 545,00€ gefallen. Das sind -40,50 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,86 %, geht es heute bei der GE Vernova Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

GE Vernova ist ein führender Anbieter im Energiesektor, der durch innovative Technologien und umfassende Lösungen in der Energieerzeugung und -verteilung besticht.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die GE Vernova-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +12,08 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die GE Vernova Aktie damit um +1,74 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,37 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von GE Vernova +82,09 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,62 % geändert.

GE Vernova Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,74 % 1 Monat +17,37 % 3 Monate +12,08 % 1 Jahr +82,09 %

Informationen zur GE Vernova Aktie

Es gibt 271 Mio. GE Vernova Aktien. Damit ist das Unternehmen 148,95 Mrd.EUR € wert.

GE Vernova Aktie jetzt kaufen?

Ob die GE Vernova Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GE Vernova Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.