    ROUNDUP

    Continental-Chef Setzer geht - Kötz übernimmt

    Continental-Chef Setzer geht - Kötz übernimmt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HANNOVER (dpa-AFX) - Wechsel an der Spitze des Reifenherstellers Continental : Vorstandschef Nikolai Setzer gibt die Führung des Konzerns bereits zum Jahreswechsel ab, Nachfolger wird der bisherige Reifenchef Christian Kötz. Das habe der Aufsichtsrat nun beschlossen, teilte der Konzern am Mittwoch mit.

    "Dieser Schritt erfolgt wie geplant vor dem Hintergrund der weit vorangeschrittenen Neuaufstellung von Continental und der damit verbundenen Fokussierung auf das Reifengeschäft", hieß es in der Mitteilung. Die internen Vorbereitungen für die Veräußerung von ContiTech, die im Laufe des Jahres 2026 vorgesehen ist, sind weitgehend abgeschlossen.

    Conti wird zum reinen Reifenhersteller

    Continental hatte jüngst seine Autozuliefersparte abgespalten und unter dem Namen Aumovio an die Börse gebracht. Im kommenden Jahr soll auch die Kunststoffteilesparte Contitech verkauft werden. Conti wird damit zum reinen Reifenhersteller. Setzer hatte bereits angekündigt, sich dann aus der Führung zu verabschieden. Den genauen Zeitpunkt hatte er bisher offengelassen.

    "In den vergangenen Jahren ist es uns gelungen, aus einer Vielzahl von Geschäften drei starke, unabhängige Champions zu formen", sagte Setzer laut Mitteilung. "Nach 28 Jahren bei Continental ist es für mich nun der richtige Moment, die Verantwortung an Christian Kötz weiterzugeben."

    Setzer hatte fünf Jahre lang an der Spitze des Dax -Konzerns gestanden, insgesamt 16 Jahre lang saß er im Vorstand. "Mit der Staffelübergabe bündeln wir nun die Verantwortung für das Reifengeschäft, die Neuaufstellung und die verbleibenden Aufgaben der Konzernfunktionen in einer Hand", sagte Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle. Kötz kam 1996 zu Continental. Seit 2019 gehört der heute 55-Jährige dem Vorstand an./fjo/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

    Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 65,64 auf Tradegate (17. Dezember 2025, 16:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um +4,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 13,14 Mrd..

    Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Continental Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 76,00EUR was eine Bandbreite von -23,69 %/+16,00 % bedeutet.




    3 im Artikel enthaltene Werte
