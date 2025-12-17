DZ BANK stuft Zalando auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Zalando auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 36 Euro belassen. Die geplante Erhebung einer pauschalen EU-Einfuhrgebühr in Höhe von drei Euro für Produkte unter 150 EUR ab Mitte 2026 sei der erste Schritt zur Wiederherstellung fairer Wettbewerbsbedingungen im europäischen Online-Handel, schrieb Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 14:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,16 % und einem Kurs von 25,43EUR auf Tradegate (17. Dezember 2025, 17:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Thomas Maul
Analysiertes Unternehmen: Zalando
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
