DZ BANK stuft Zalando auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Zalando auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 36 Euro belassen. Die geplante Erhebung einer pauschalen EU-Einfuhrgebühr in Höhe von drei Euro für Produkte unter 150 EUR ab Mitte 2026 sei der erste Schritt zur Wiederherstellung fairer Wettbewerbsbedingungen im europäischen Online-Handel, schrieb Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 14:24 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,16 % und einem Kurs von 25,43EUR auf Tradegate (17. Dezember 2025, 17:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thomas Maul

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 26,51 € , was eine Steigerung von +4,46% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer