DZ BANK stuft NETFLIX COM INC auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Netflix auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 125 US-Dollar belassen. Das Management von Warner Bros Discovery empfehle die Netflix-Offerte, da diese eine höhere Wahrscheinlichkeit der Genehmigung durch die Kartellbehörden und bessere Finanzierungssicherheit biete, schrieb Markus Leistner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechne damit, dass sich Netflix letztlich durchsetzt./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 14:39 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 14:46 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,89 % und einem Kurs von 82,00EUR auf Tradegate (17. Dezember 2025, 17:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Markus Leistner

Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

