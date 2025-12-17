Bei dieser Dividendenaktie müssen Anleger jetzt schnell sein!

Hinter den Anteilen von US-Lebensmittelherstellern liegt ein schwieriges, oft von hohen Kursverlusten geprägtes Börsenjahr. Die Branche leidet unter der anhaltend schlechten Verbraucherstimmung sowie der wachsenden Konkurrenz durch Eigen- und Handelsmarken. Außerdem belasten höhere Inputpreise die Margen, sodass sich neben den Erlösen auch die Ertragslage verschlechtert hat.

Das hat beim als zuverlässigen Dividendenzahler bekannten Unternehmen General Mills für zwischenzeitliche Kursverluste von mehr als 30 Prozent gesorgt. Bis zuletzt wollten sich Anlegerinnen und Anleger selbst von der Dividendenrendite von 5,2 Prozent sowie einer äußerst günstigen Bewertung nicht zum Kauf verleiten lassen. Genau das hat sich mit den am Mittwochmittag vorgelegten Quartalszahlen geändert.

Rückläufige Geschäfte, aber nicht so schlimm wie erwartet

Erwartungsgemäß hatte General Mills mit einem Rückgang der Erlöse in Höhe von 7,3 Prozent auf 4,86 Milliarden US-Dollar zu kämpfen. Damit konnten die Erwartungen allerdings um immerhin 80 Millionen US-Dollar übertroffen werden. 6 Prozentpunkte entfallen auf die Veräußerung von Geschäftsbereichen, sodass der organische Umsatzrückgang bei nur einem Prozent lag.

International konnte das Unternehmen seine Verkäufe sogar um 5,6 Prozent steigern. Mit einem Umsatzplus von 10,8 Prozent zeigte sich auch das Tiernahrungsgeschäft in einer guten Verfassung. Beides genügte jedoch nicht, due Umsatzeinbußen auf dem US-Markt in Höhe von 13,2 Prozent auf 2,88 Milliarden US-Dollar auszugleichen.

Immerhin: Werden die Erlöse quartalsweise verglichen, gelang General Mills bereits das zweite Wachstumsquartal infolge. Die Talsohle könnte also bereits durchschritten sein.

Geringere Margen lassen Erträge deutlich sinken

Der bereinigte Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) landete mit 1,10 US-Dollar um 7 Cent über den Erwartungen. Hier musste gegenüber dem Vorjahresergebnis von 1,40 US-Dollar aber ein Rückgang um 21,4 Prozent verkraftet werden – eine Folge der um 2,9 Prozentpunkte auf 1,74 Prozent gesunkenen operativen Marge, welche die strukturellen Herausforderungen widerspiegelt.

Insgesamt erzielte das Unternehmen einen auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallenden Nettogewinn in Höhe von 413,0 Millionen US-Dollar. Im Jahr zuvor waren es mit 795,7 Millionen US-Dollar noch fast doppelt so viel. Allein einmalige Sonderbelastungen sorgten für Mindereinnahmen in Höhe von 122,1 Millionen US-Dollar.

Ausblick bekräftigt, neues Wachstum "oberste Priorität"

Für das kommende Jahr rechnet das Management mit einem anhaltend schwierigen Geschäftsumfeld. Das organische Wachstum soll bei -1 bis +1 Prozent liegen. Für den bereinigten Gewinn pro Aktie wird mit einem Rückgang von 10 bis 15 Prozent gerechnet, das entspricht einer Mittelpunktschätzung von -12,5 Prozent, die damit über der Prognose von -13,3 Prozent liegt.

Die Rückkehr zu einem organischen Umsatzwachstum hat das Unternehmen in seiner Pressemitteilung zur "top priority" gemacht. Vor allem Investments in die Nassfutter-Marke Blue Buffalo sollen für neue Erlöse sorgen.

Starke Reaktion in schwachem Markt, Gegenbewegung läuft an

Trotz der Einbußen kam das Zahlenwerk aufgrund der übertroffenen Erwartungen sowie der bekräftigen Prognose für das kommende Jahr gut an. Die Aktie legte in einem schwachen, erneut von Verlusten bei Technologie- und KI-Werten betroffenen Gesamtmarktumfeld um mehr als 3 Prozent zu.

Nach einer Bodenbildung im Bereich von 46 US-Dollar und ersten Kursgewinnen in den vergangenen Tagen zeichnet sich eine Gegenbewegung mit der Möglichkeit auf eine nachhaltige Trendwende immer deutlicher ab, da General Mills der Sprung über die 47,29 US-Dollar verlaufende 50-Tage-Linie und damit ein erstes Kaufsignal gelungen ist.

Von den Kursgewinnen bei General Mills profitierte die gesamte Branche. Mitbewerber wie Conagra Brands, Kraft Heinz und Campbell's legten ebenfalls zu. Auch diese Aktien locken mit vergleichsweise günstigen Bewertungen und hohen Dividendenrenditen.

Fazit: Zugreifen, solange die Dividende noch heiß ist!

Der US-Lebensmittelkonzern General Mills hat am Mittwochmittag seine Zahlen präsentiert und damit für Erleichterung gesorgt, denn die Geschäfte liefen nicht ganz so schlecht wie befürchtet. Außerdem bekräftigte das Unternehmen seinen Ausblick für das kommende Geschäftsjahr. Das hat Investoren zugreifen lassen bei der Aktie, die mit einem KGVe 2026 von 12,9 bewertet ist.

Das bedeutet gegenüber dem Branchendurchschnitt einen Abschlag von 17,6 Prozent und gegenüber dem 5-Jahres-Mittel von 16,2 sogar einen Nachlass von 20,3 Prozent, was auf eine strukturelle Unterbewertung hindeutet. Gleichzeitig liegt die Dividendenrendite mit knapp 5,2 Prozent um fast 60 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Da sich im Chart bereits eine Gegenbewegung abzeichnet, könnte General Mills vor einer Neubewertung und damit einem kräftigen Kursanstieg stehen. Wie lange die Dividende hier noch über der 5-Prozent-Marke liegt, ist also fraglich.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion