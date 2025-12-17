US-Rohöllagerbestände fallen weniger als erwartet
- Ölreserven in den USA weniger gefallen als erwartet.
- Rohöllagerbestände sanken um 1,3 Millionen Barrel.
- Benzinbestände stiegen um 4,8 Millionen Barrel an.
WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Ölreserven in der vergangenen Woche weniger als erwartet gefallen. Die Rohöllagerbestände sanken um 1,3 Millionen auf 424,4 Millionen Barrel (je 159 Liter), wie das US-Energieministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang um 2,1 Millionen Barrel erwartet.
Die Benzinbestände stiegen hingegen um 4,8 Millionen auf 225,6 Millionen Barrel. Die Vorräte an Destillaten (Heizöl, Diesel) legten um 1,7 Millionen auf 118,5 Millionen Barrel zu.
Die tägliche Ölproduktion lag wenig verändert bei 13,8 Millionen Barrel pro Tag.
Die Daten im Überblick:
^
Aktuell Vorwoche
Rohöllagerbestände 424,4 425,7 Benzinlagerbestände 225,6 220,8 Destillatebestände 118,5 116,8°
(in Mio Barrel)
Hinweis: Abweichungen wegen Rundungen möglich.
"Die US-Verteidigungsministerin Pete Hegseth..."
Fehlt eigentlich nur ein sell-off und dann starten wir gen Norden, da ja niemand damit rechnet.
Bullish bin ich aktuell auch nicht, aber es kann sich schnell an den Märkten etwas ändern. Eine Opec+ Sitzung zB
Öl ist fast auf 5 Jahrestief. Wie tief wird es noch gehen? Wenn Putin Frieden macht, kann er wieder mehr Öl exportieren. Wenn Trump Venezuela "verändert" könnte hier der größte Ölzufluss entstehen. Eine sehr grosse Gefahr für den Ölpreis. Aber wenn Russland weiter macht, wovon ich ausgehe, und Venezuela bleibt wie es ist könnte ein kleiner Ausschlag den Ölpreis wieder in die Höhe treiben.