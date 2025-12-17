    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Reichinnek will Oligarchen-Geld konfiszieren

    Für Sie zusammengefasst
    • Nutzung russischen Vermögens für Ukraine rechtlich fragwürdig
    • Reichinnek fordert Beachtung des Völkerrechts
    • Oligarchenvermögen konfiszieren, einfacher und sicherer
    BERLIN (dpa-AFX) - Eine Nutzung des eingefrorenen russischen Staatsvermögens zugunsten der Ukraine ist nach Ansicht der Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek rechtlich fragwürdig. Es sei zwar richtig, Russland finanziell zur Verantwortung zu ziehen, aber dabei müsse das Völkerrecht beachtet werden, warnte Reichinnek im Bundestag nach der Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).

    Merz möchte bei dem am Donnerstag beginnenden EU-Gipfel erreichen, dass das in der EU eingefrorene russische Vermögen für die Unterstützung der Ukraine genutzt wird. Reichinnek warb im Bundestag stattdessen dafür, das Vermögen der Oligarchen hinter dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu konfiszieren. "Das schadet dem genauso, ist einfacher und rechtssicher."/ax/jr/bk/mfi/DP/stw





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

