Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 17.12.2025

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.335,59USD pro Feinunze und notiert damit +0,77 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 65,80USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +3,18 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 59,91USD und verzeichnet ein Plus von +1,81 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 56,07USD und verzeichnet ein Plus von +1,82 %.