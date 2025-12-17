JEFFERIES stuft APPLE INC auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple von 246,99 auf 283,36 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Gegen höhere Preise von Memory-Halbleitern sei der Tech-Konzern gefeit, schrieb Edison Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das liege an den hohen durchschnittlichen Verkaufspreisen für seine Produkte. So dürfte der Preis für ein iPhone 18 um durchschnittlich 100 US-Dollar steigen, was keinen Druck auf die Bruttomarge bedeute./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 10:19 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 10:19 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 232,4EUR auf Tradegate (17. Dezember 2025, 17:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Edison Lee

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 283,36

Kursziel alt: 246,99

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

