    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando

    Der Börsen-Tag

    417 Aufrufe 417 0 Kommentare 0 Kommentare

    DAX & Wall Street rutschen ab – diese Aktien trotzen dem Minus heute

    Rote Vorzeichen prägen heute das Bild an den Börsen dies- und jenseits des Atlantiks – nur wenige Einzelwerte können sich dem Abwärtstrend entziehen.

    Der Börsen-Tag - DAX & Wall Street rutschen ab – diese Aktien trotzen dem Minus heute
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks notieren heute überwiegend im Minus. In Deutschland verzeichnen alle vier großen Indizes Verluste. Am deutlichsten gibt der MDAX nach, der Index der mittelgroßen Werte verliert aktuell 0,69 Prozent auf 29.882,68 Punkte. Der Leitindex DAX liegt mit einem Minus von 0,65 Prozent bei 23.971,48 Zählern ebenfalls spürbar unter Vortagesschluss. Der SDAX, in dem kleinere Unternehmen gelistet sind, büßt 0,59 Prozent ein und steht bei 16.654,36 Punkten. Am stabilsten zeigt sich der TecDAX: Der Technologieindex verliert vergleichsweise moderate 0,30 Prozent auf 3.529,16 Punkte. Auch an der Wall Street dominieren negative Vorzeichen. Der Dow Jones Industrial gibt derzeit 0,20 Prozent nach und notiert bei 48.018,14 Punkten. Deutlich schwächer präsentiert sich der breiter gefasste S&P 500, der um 0,77 Prozent auf 6.745,61 Punkte fällt und damit im Vergleich der genannten Indizes den größten prozentualen Tagesverlust aufweist. Insgesamt zeigt sich damit ein überwiegend schwächerer Handelstag, wobei die Verluste in den USA – angeführt vom S&P 500 – etwas stärker ausfallen als im deutschen Markt, während sich Technologieaktien im TecDAX noch am robustesten halten.

    DAX Topwerte

    Zalando führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 2.93% an, gefolgt von Symrise mit 2.23% und E.ON, das um 2.05% zulegte.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu verzeichnete Infineon Technologies einen Rückgang von -2.77%, während Heidelberg Materials mit -3.70% und Siemens Energy mit -3.75% die größten Verluste im DAX hinnehmen mussten.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX sticht HENSOLDT mit einem Anstieg von 3.09% hervor, gefolgt von HelloFresh mit 2.25% und RENK Group, das um 1.98% zulegte.

    MDAX Flopwerte

    AIXTRON fiel um -4.28%, während Hochtief mit -5.16% und AUTO1 Group mit -5.48% die größten Rückgänge im MDAX verzeichneten.

    SDAX Topwerte

    Im SDAX führt thyssenkrupp nucera mit einem beeindruckenden Anstieg von 5.66%, gefolgt von Heidelberger Druckmaschinen mit 5.10% und PVA TePla, das um 2.92% zulegte.

    SDAX Flopwerte

    SILTRONIC AG verzeichnete einen Rückgang von -4.10%, während Nagarro mit -5.44% und Suedzucker mit -5.66% die größten Verluste im SDAX hinnehmen mussten.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX zeigt HENSOLDT erneut Stärke mit 3.09%, gefolgt von 1&1 mit 1.74% und PNE, das um 1.56% zulegte.

    TecDAX Flopwerte

    SILTRONIC AG und AIXTRON verzeichneten Rückgänge von -4.10% und -4.28%, während Nagarro mit -5.44% die größten Verluste im TecDAX hinnehmen musste.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones führt Salesforce mit einem Anstieg von 2.30%, gefolgt von Procter & Gamble mit 1.89% und Honeywell International, das um 1.45% zulegte.

    Dow Jones Flopwerte

    Nike (B) fiel um -1.36%, während NVIDIA mit -4.04% und Caterpillar mit -5.22% die größten Rückgänge im Dow Jones verzeichneten.

    S&P 500 Topwerte

    Im S&P 500 sticht Texas Pacific Land mit einem Anstieg von 5.96% hervor, gefolgt von Moderna mit 5.42% und Chipotle Mexican Grill, das um 3.97% zulegte.

    S&P 500 Flopwerte

    Broadcom fiel um -5.23%, während Brown-Forman Registered (B) mit -5.36% und Lennar Registered (A) mit -5.97% die größten Verluste im S&P 500 hinnehmen mussten.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Der Börsen-Tag DAX & Wall Street rutschen ab – diese Aktien trotzen dem Minus heute Rote Vorzeichen prägen heute das Bild an den Börsen dies- und jenseits des Atlantiks – nur wenige Einzelwerte können sich dem Abwärtstrend entziehen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     