DAX & Wall Street rutschen ab – diese Aktien trotzen dem Minus heute
Rote Vorzeichen prägen heute das Bild an den Börsen dies- und jenseits des Atlantiks – nur wenige Einzelwerte können sich dem Abwärtstrend entziehen.
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks notieren heute überwiegend im Minus. In Deutschland verzeichnen alle vier großen Indizes Verluste. Am deutlichsten gibt der MDAX nach, der Index der mittelgroßen Werte verliert aktuell 0,69 Prozent auf 29.882,68 Punkte. Der Leitindex DAX liegt mit einem Minus von 0,65 Prozent bei 23.971,48 Zählern ebenfalls spürbar unter Vortagesschluss. Der SDAX, in dem kleinere Unternehmen gelistet sind, büßt 0,59 Prozent ein und steht bei 16.654,36 Punkten. Am stabilsten zeigt sich der TecDAX: Der Technologieindex verliert vergleichsweise moderate 0,30 Prozent auf 3.529,16 Punkte. Auch an der Wall Street dominieren negative Vorzeichen. Der Dow Jones Industrial gibt derzeit 0,20 Prozent nach und notiert bei 48.018,14 Punkten. Deutlich schwächer präsentiert sich der breiter gefasste S&P 500, der um 0,77 Prozent auf 6.745,61 Punkte fällt und damit im Vergleich der genannten Indizes den größten prozentualen Tagesverlust aufweist. Insgesamt zeigt sich damit ein überwiegend schwächerer Handelstag, wobei die Verluste in den USA – angeführt vom S&P 500 – etwas stärker ausfallen als im deutschen Markt, während sich Technologieaktien im TecDAX noch am robustesten halten.
DAX TopwerteZalando führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 2.93% an, gefolgt von Symrise mit 2.23% und E.ON, das um 2.05% zulegte.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnete Infineon Technologies einen Rückgang von -2.77%, während Heidelberg Materials mit -3.70% und Siemens Energy mit -3.75% die größten Verluste im DAX hinnehmen mussten.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht HENSOLDT mit einem Anstieg von 3.09% hervor, gefolgt von HelloFresh mit 2.25% und RENK Group, das um 1.98% zulegte.
MDAX FlopwerteAIXTRON fiel um -4.28%, während Hochtief mit -5.16% und AUTO1 Group mit -5.48% die größten Rückgänge im MDAX verzeichneten.
SDAX TopwerteIm SDAX führt thyssenkrupp nucera mit einem beeindruckenden Anstieg von 5.66%, gefolgt von Heidelberger Druckmaschinen mit 5.10% und PVA TePla, das um 2.92% zulegte.
SDAX FlopwerteSILTRONIC AG verzeichnete einen Rückgang von -4.10%, während Nagarro mit -5.44% und Suedzucker mit -5.66% die größten Verluste im SDAX hinnehmen mussten.
TecDAX TopwerteIm TecDAX zeigt HENSOLDT erneut Stärke mit 3.09%, gefolgt von 1&1 mit 1.74% und PNE, das um 1.56% zulegte.
TecDAX FlopwerteSILTRONIC AG und AIXTRON verzeichneten Rückgänge von -4.10% und -4.28%, während Nagarro mit -5.44% die größten Verluste im TecDAX hinnehmen musste.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones führt Salesforce mit einem Anstieg von 2.30%, gefolgt von Procter & Gamble mit 1.89% und Honeywell International, das um 1.45% zulegte.
Dow Jones FlopwerteNike (B) fiel um -1.36%, während NVIDIA mit -4.04% und Caterpillar mit -5.22% die größten Rückgänge im Dow Jones verzeichneten.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 sticht Texas Pacific Land mit einem Anstieg von 5.96% hervor, gefolgt von Moderna mit 5.42% und Chipotle Mexican Grill, das um 3.97% zulegte.
S&P 500 FlopwerteBroadcom fiel um -5.23%, während Brown-Forman Registered (B) mit -5.36% und Lennar Registered (A) mit -5.97% die größten Verluste im S&P 500 hinnehmen mussten.
