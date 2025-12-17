Constellation Energy Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 17.12.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Constellation Energy Aktie. Sie fällt um -6,30 % auf 290,70€. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,07 %, geht es heute bei der Constellation Energy Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Constellation Energy ist ein führender US-Energieversorger, der Strom und Erdgas liefert. Mit innovativen Energielösungen und einem Fokus auf Nachhaltigkeit behauptet es sich gegen Konkurrenten wie Duke Energy und Exelon.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Constellation Energy-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +13,89 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Constellation Energy Aktie damit um +0,08 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,51 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Constellation Energy um +42,57 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,35 % geändert.

Constellation Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,08 % 1 Monat +5,51 % 3 Monate +13,89 % 1 Jahr +35,63 %

Informationen zur Constellation Energy Aktie

Es gibt 312 Mio. Constellation Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 90,80 Mrd.EUR € wert.

Die Angst vor einer KI-Blase wächst – doch handelt es sich nur um eine normale Markt-Korrektur oder um das Platzen eines riesigen Hypes?

Constellation Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Constellation Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Constellation Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.