    Constellation Energy Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 17.12.2025

    Am 17.12.2025 ist die Constellation Energy Aktie, bisher, um -6,30 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Constellation Energy Aktie.

    Constellation Energy Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 17.12.2025
    Foto: NewSaetiew - stock.adobe.com

    Constellation Energy ist ein führender US-Energieversorger, der Strom und Erdgas liefert. Mit innovativen Energielösungen und einem Fokus auf Nachhaltigkeit behauptet es sich gegen Konkurrenten wie Duke Energy und Exelon.

    Constellation Energy Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.12.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Constellation Energy Aktie. Sie fällt um -6,30 % auf 290,70. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,07 %, geht es heute bei der Constellation Energy Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Constellation Energy-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +13,89 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Constellation Energy Aktie damit um +0,08 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,51 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Constellation Energy um +42,57 % gewonnen.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,35 % geändert.

    Constellation Energy Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,08 %
    1 Monat +5,51 %
    3 Monate +13,89 %
    1 Jahr +35,63 %

    Informationen zur Constellation Energy Aktie

    Es gibt 312 Mio. Constellation Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 90,80 Mrd.EUR € wert.

    Wie Dotcom: KI bläst sich immer mehr auf


    Die Angst vor einer KI-Blase wächst – doch handelt es sich nur um eine normale Markt-Korrektur oder um das Platzen eines riesigen Hypes?

    Constellation Energy Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Constellation Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Constellation Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Constellation Energy

    -7,07 %
    +0,58 %
    +5,61 %
    +13,55 %
    +35,93 %
    +273,35 %
    +514,31 %
    Verfasst von Markt Bote
