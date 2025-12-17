Deutsche Anleihen
Kursverluste - Schwacher Ifo-Index bewegt kaum
- Kurse deutscher Bundesanleihen fielen am Mittwoch.
- Euro-Bund-Future sank um 0,18% auf 127,40 Punkte.
- Ifo-Daten beeinflussen EZB-Geldpolitik nicht kurzfristig.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank bis zum späten Nachmittag um 0,18 Prozent auf 127,40 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,86 Prozent.
Schwache Konjunkturdaten aus Deutschland stützten die Anleihekurse nicht. Das Ifo-Geschäftsklima hatte sich im Dezember überraschend erneut eingetrübt. Die verschlechterten Erwartungen drückten auf das Konsumklima. "Die Talfahrt der deutschen Industrie geht weiter", sagte DekaBank-Chefvolkswirt Ulrich Kater. Selbst steigende Auftragseingänge im Rüstungsbereich würden die Erwartungen nicht aufhellen. "Die Stimmung in der deutschen Industrie ist regelrecht vergiftet", so Kater.
Die Daten bewegten den Anleihemarkt nicht, da sie laut Experten kurzfristig keine Auswirkungen auf die Geldpolitik der EZB haben dürfte. "Die Europäische Zentralbank wird die konjunkturelle Entwicklung im Auge behalten, Einfluss auf die morgen anstehende Zinsentscheidung wird der Ifo-Rückgang aber nicht haben", kommentierte Helaba-Experte Ulrich Wortberg. "Die Währungshüter haben immer wieder deutlich gemacht, dass die Geldpolitik gut positioniert und eine abwartende Haltung zu favorisieren sei."/jsl/men
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BUND Future - 965264 - DE0009652644
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BUND Future. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
US Staats-Anleihen sind wegen der hohen Verschuldung m.E. uninteressant.
Bild: 24500_20250121085607_Government Bond 10y Forecast 20252026
https://tradingeconomics.com/forecast/government-bond-10y