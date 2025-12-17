    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRaiffeisen Bank International AktievorwärtsNachrichten zu Raiffeisen Bank International
    Österreichische Raiffeisen Bank International bekommt neuen Chef

    Für Sie zusammengefasst
    • Michael Höllerer wird neuer RBI-Chef ab 2026.
    • Johann Strobl verlängert sein Mandat nicht.
    • Höllerer bringt über 20 Jahre Bankerfahrung mit.
    WIEN (dpa-AFX) - Die Raiffeisen Bank International (RBI) bekommt einen neuen Chef. Michael Höllerer wird mit 1. Juli 2026 Johann Strobl als Vorstandschef der RBI nachfolgen, teilte die Bank am Mittwochabend in Wien mit. Höllerer ist derzeit Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien und der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien. Strobl (66) hatte zuvor angekündigt, sein Mandat als Vorstandsvorsitzender nicht zu verlängern.

    Höllerer werde mit der Hauptversammlung am 9. April sein Mandat als Aufsichtsrat der RBI niederlegen, hieß es. Höllerer war im Laufe seiner Karriere unter anderem Geschäftsführer der Raiffeisen Capital Management und Vorstand der Raiffeisen Bank Polska. Von 2015 bis 2017 war er Vorstandsmitglied der RZB. Insgesamt verfüge Höllerer über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bankwesen./tsk/APA/men

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Raiffeisen Bank International Aktie

    Die Raiffeisen Bank International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,14 % und einem Kurs von 37,44 auf Tradegate (17. Dezember 2025, 17:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Raiffeisen Bank International Aktie um +5,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Raiffeisen Bank International bezifferte sich zuletzt auf 12,20 Mrd..

    Raiffeisen Bank International zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3100 %.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
