    Übernahme der CHECK Direkt GmbH

    Foto: Geilert - picture alliance

    Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

    Ludwigsfelde (IRW-Press/17.12.2025) - Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)

    Ludwigsfelde, den 17. Dezember 2025 - Der Vorstand der Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) ("Gesellschaft" oder "Planethic") (WKN: A3E5ED / Börsenkürzel: VEZ) hat heute einen notariellen Kaufvertrag über den Erwerb von 100 Prozent der Geschäftsanteile an der CHECK Direkt GmbH, Dresden, unterschrieben. Die Eintragung der Transaktion im Handelsregister steht noch aus. Der wirtschaftliche Übergang der Erträge und Aufwendungen ist vertraglich rückwirkend zum 1. Januar 2025 vereinbart.

    Über die finanziellen Details der Transaktion wurde vertraglich Stillschweigen vereinbart. Die Akquisition wird voraussichtlich zu zusätzlichen Umsatz- und Ergebnisbeiträgen führen.

    Mit der Übernahme der profitablen CHECK Direkt GmbH erweitert die Planethic-Gruppe ihre operative Aufstellung. Das Unternehmen ist auf digitale Lead-Generierung und -Qualifizierung spezialisiert und wird eine strategisch wichtige Rolle beim B2B-Direktmarketing von Mililk und Peas on Earth übernehmen.

    Die bisher veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bleibt unverändert.

    Kontakt Unternehmen:

    Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG)
    An den Kiefern 7
    14974 Ludwigsfelde
    Telefon: +49 (0)30 2936378 0
    E-Mail: IR@planethic.de

    Kontakt Investor Relations:
    Karsten Busche (IR-Berater)
    Telefon: +49 (0) 30 2936378 0
    E-Mail: IR@planethic.de

    (Ende)

    Aussender: Planethic Group AG
    Adresse: An den Kiefern 7, 14974 Ludwigsfelde
    Land: Deutschland
    Ansprechpartner: Karsten Busche
    Tel.: +49 30 2936378-0
    E-Mail: ir@planethic.de
    Website: www.planethic.de

    ISIN(s): DE000A254NF5 (Anleihe), DE000A3E5ED2 (Aktie)
    Börsen: Regulierter Markt in Tradegate; Freiverkehr in Düsseldorf, Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin



    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
