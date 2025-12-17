    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsATX IndexvorwärtsNachrichten zu ATX

    Aktien Wien Schluss

    ATX legt minimal zu

    • Wiener Börse schließt leicht im Plus, ATX +0,08%.
    • Inflationsdaten und Zinsentscheidungen im Fokus.
    • Vienna Insurance Group mit starkem Kursplus von 6,2%.
    Aktien Wien Schluss - ATX legt minimal zu
    WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch knapp in der Gewinnzone aus dem Handel verabschiedet. Der ATX gewann 0,08 Prozent auf 5.177,59 Punkte. Das europäische Umfeld zeigte sich zur Wochenmitte ohne klare Richtung. An der Wall Street ging es zuletzt im Verlauf mit den Aktienkursen abwärts.

    Die Stimmungsindikatoren in der Eurozone und der Arbeitsmarktbericht in den USA hätten die Volatilität an den Finanzmärkten zuletzt kaum erhöht, schrieben die Helaba-Experten. Zu einer maßgeblichen Veränderung der Zinserwartungen kam es nicht. Nun rücken am Donnerstag die Inflationsdaten als zweites wichtiges Kriterium für die US-Notenbank Fed ins Blickfeld. Dann werden mit den Zinsentscheiden der EZB und der Bank of England weitere Höhepunkte erwartet. Das am Vormittag publizierte deutsche Ifo-Geschäftsklima verfehlte hingegen die Erwartungen.

    Erneut dünn gestaltete sich die Meldungslage zu österreichischen Unternehmen. Die Aktien der Vienna Insurance Group stiegen um 6,2 Prozent auf 66,50 Euro und knüpften damit an ihre jüngsten Gewinne an. Im zu Ende gehenden Börsenjahr 2025 haben die Papiere bereits fast 120 Prozent zugelegt. Die Analysten der Erste Group hatten ihre Kaufempfehlung für die Aktien des Versicherers bestätigt und ihr Kursziel von 55 auf 75 Euro angehoben. Die Anteilsscheine der Branchenkollegin Uniqa gewannen 1,2 Prozent.

    Bei den schwergewichteten Bankwerten fielen Bawag um 0,1 Prozent und Erste Group legten um 0,6 Prozent zu. Raiffeisen-Papiere verbilligten sich hingegen um 1,4 Prozent.

    Unter den weiteren Indexschwergewichten fielen Voestalpine um 0,2 Prozent, während Wienerberger um 1,7 Prozent sanken. OMV erholten sich um 0,2 Prozent. Andritz verloren 0,6 Prozent. Im Technologiebereich sanken AT&S um 2,8 Prozent und Frequentis um 6,5 Prozent. In der Entwicklung seit Jahresbeginn sind die beiden Titel mit Zuwächsen von jeweils mehr als 140 Prozent allerdings die Spitzenreiter.

    Im Blickfeld rückten auch Konjunkturnachrichten aus Österreich. Die Inflation ist in dem Land weiterhin fast doppelt so hoch wie im Euroraum. Im November lagen die Preise durchschnittlich 4,0 Prozent über denen vom November 2024. Die Inflation ist damit den dritten Monat in Folge unverändert hoch, wie die Statistik Austria mitteilte. Der endgültige Wert fiel etwas niedriger aus als in der Schnellschätzung Anfang Dezember. In der Eurozone blieb die Inflation laut EU-Statistikamt Eurostat bei 2,1 Prozent./ste/sto/APA/stw

     

    Die OMV Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 63,80 auf Tradegate (17. Dezember 2025, 17:46 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OMV Aktie um -2,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von OMV bezifferte sich zuletzt auf 15,19 Mrd..

    OMV zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 9,9000 %.




