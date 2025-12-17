Leichte Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,07 Prozent auf 112,44 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,16 Prozent.

Dem Handel fehlte es an Impulsen. Es wurden keine marktbewegenden Daten veröffentlicht. Die US-Finanzmärkte warten auf die am Donnerstag anstehenden Verbraucherpreise für den Monat November. Der jüngst veröffentlichte und uneinheitlich ausgefallene US-Arbeitsmarkt hat dem Markt keine neue Richtung gegeben.