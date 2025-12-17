Öllieferungen gehen planmäßig weiter

CARACAS (dpa-AFX) - Trotz der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Blockade von Öltankern vor Venezuela gehen die venezolanischen Ölexporte nach Angaben des staatlichen Ölkonzerns planmäßig weiter. Die mit PDVSA verbundenen Tanker führten ihre Fahrten "in legitimer Ausübung des Rechts auf freie Schifffahrt und freien Handel" fort, teilte Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) mit. Trump hatte vor wenigen Stunden eine vollständige Blockade aller sanktionierten Tanker angeordnet, die nach Venezuela ein- oder aus dem südamerikanischen Land auslaufen.

Der venezolanische Außenminister Yván Gil telefonierte darüber mit seinem chinesischen Kollegen Wang Yi. Sie hätten über Bedrohungen für Venezuela sowie über Risiken für Lateinamerika und die Karibik gesprochen, so Gil auf Instagram. China habe seine Solidarität und "entschiedene Unterstützung" von Venezuela bekundet. Gil sagte, er habe eine Botschaft des venezolanischen Machthabers Nicolás Maduro an Chinas Staatschef Xi Jinping übermittelt. Über deren Inhalt machte der venezolanische Außenminister keine Angaben.