    Lula droht mit Rückzug aus Mercosur-Abkommen mit EU

    Für Sie zusammengefasst
    • Lula droht mit Rückzug aus Mercosur-Abkommen.
    • Frist für EU-Zustimmung bis Samstag gesetzt.
    • Brasilien wartet seit 26 Jahren auf das Abkommen.
    Lula droht mit Rückzug aus Mercosur-Abkommen mit EU
    BRASILIA (dpa-AFX) - Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva droht mit einem Rückzug seines Landes aus dem geplanten Mercosur-Abkommen mit der EU. Sollte das seit 1999 verhandelte Freihandelsabkommen nicht rechtzeitig vor der geplanten Unterzeichnung am Samstag von den EU-Ländern gebilligt werden, werde Brasilien es nicht mehr unterstützen, sagte der linke Staatschef der größten Volkswirtschaft Lateinamerikas.

    "Ich habe sie bereits gewarnt: Wenn wir es jetzt nicht tun, wird Brasilien keinen Deal mehr machen, solange ich Präsident bin", sagte Lula, wie die Zeitung "Folha de Sao Paulo" berichtete. Brasilien habe 26 Jahre auf das Abkommen gewartet.

    Das Abkommen soll den Handel zwischen der EU und den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay ankurbeln. Die französische Regierung hatte zuletzt jedoch abermals Nachbesserungen und eine Verschiebung gefordert./aso/DP/zb





    dpa-AFX
