TruMerit und NAPNAP wollen in Zusammenarbeit eine globale Mikro-Zertifizierung für pädiatrische Krankenpflege entwickeln

PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 17. Dezember 2025 / TruMerit, eine weltweit führende Organisation im Bereich der internationalen Bewertung von Qualifikationen zur Unterstützung der Karrieren von Gesundheitsfachkräften, und die National Association of Pediatric Nurse Practitioners (NAPNAP), The Leader in Pediatric Education for Nurse Practitioners, haben bekannt gegeben, dass sie gemeinsam eine globale Mikro-Zertifizierung entwickeln werden, um das Wissen und die Fähigkeiten der weltweit tätigen Kinderkrankenschwestern und -pfleger zu fördern.

Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Gesundheitsversorgung von Säuglingen, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen weltweit zu verbessern, da ein globaler Mangel an Kinderkrankenschwestern und -pflegern den Zugang zu evidenzbasierter pädiatrischer Versorgung in Ländern aller Einkommensklassen einschränkt. Die Partner sehen vor, dass ihr Mikro-Zertifizierungsprogramm das Kernstück einer größeren Initiative sein wird, um globale Interessengruppen in die Ausbildung, Bewertung und Zertifizierung von Pflegepersonal in diesem Spezialgebiet einzubeziehen.

Eine Mikro-Zertifizierung ist eine kurze, kompetenzbasierte Anerkennung bestimmter Fähigkeiten, Kenntnisse oder Leistungen, die als flexiblere und zeitsparendere Alternative zu den mit einem traditionellen Abschluss verbundenen Studienleistungen angeboten wird. Ab Mitte 2026 soll die NAPNAP-Mikro-Zertifizierung für Pflegekräfte (RN) der ersten Stufe in jedem Land verfügbar sein, die eine Reihe von Online-Lernmodulen absolvieren und eine Prüfung bestehen, die auf evidenzbasierten Grundlagen der Kinderheilkunde in einem globalen Kontext basiert.

Die Partnerschaft nutzt das Fachwissen von NAPNAP bei der Entwicklung und Durchführung von Online-Bildungskursen in der pädiatrischen Krankenpflege sowie die Erfahrung von TruMerit bei der Erstellung von Bewertungsinstrumenten für medizinisches Fachpersonal und globalen Standards, die die Prüfung und Bewertung von Fachqualifikationen unterstützen.

Im Rahmen dieser Partnerschaft arbeiten beide Organisationen mit einem globalen Team von Fachexperten zusammen, um einen Kompetenzrahmen für die Kursarbeit zu entwickeln, Lehrinhalte zu identifizieren und die Bewertung zur Validierung des Lernens und der Beherrschung der Inhalte zu erstellen. NAPNAP leitet die Entwicklung der Inhalte, während TruMerit die Bewertung erstellt, die zur Vergabe der Mikro-Zertifizierung führt.