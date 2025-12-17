    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsChipotle Mexican Grill AktievorwärtsNachrichten zu Chipotle Mexican Grill

    Chipotle Mexican Grill Aktie bestätigt den positiven Trend - +4,95 % - 17.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Chipotle Mexican Grill Aktie bisher um +4,95 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Chipotle Mexican Grill Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Chipotle Mexican Grill ist ein führendes Fast-Casual-Restaurant, das mexikanische Küche mit hochwertigen Zutaten bietet. Hauptprodukte sind Burritos, Tacos und Bowls. Wichtige Konkurrenten sind Qdoba und Taco Bell. Chipotle zeichnet sich durch nachhaltige Beschaffung und Transparenz aus.

    Chipotle Mexican Grill Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.12.2025

    Mit einer Performance von +4,95 % konnte die Chipotle Mexican Grill Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Chipotle Mexican Grill Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,02 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 31,71, mit einem Plus von +4,95 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Chipotle Mexican Grill in den letzten drei Monaten Verluste von -8,65 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Chipotle Mexican Grill Aktie damit um +4,14 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,50 %. Im Jahr 2025 gab es für Chipotle Mexican Grill bisher ein Minus von -48,22 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,00 % geändert.

    Chipotle Mexican Grill Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,14 %
    1 Monat +10,50 %
    3 Monate -8,65 %
    1 Jahr -51,01 %

    Informationen zur Chipotle Mexican Grill Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Chipotle Mexican Grill Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,65 Mrd.EUR € wert.

    Chipotle Mexican Grill Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Chipotle Mexican Grill Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Chipotle Mexican Grill Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Chipotle Mexican Grill

    +3,79 %
    +4,94 %
    +10,37 %
    -8,67 %
    -50,32 %
    +10,45 %
    +31,56 %
    +187,38 %
    +4.275,00 %
    ISIN:US1696561059WKN:A0ESP5



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



