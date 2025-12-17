Börsen Update
Börsen Update USA - 17.12. - US Tech 100 schwach -1,64 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 47.917,43 PKT und fällt um -0,41 %.
Top-Werte: Honeywell International +1,82 %, Salesforce +1,70 %, Procter & Gamble +1,70 %, Chevron Corporation +1,11 %, McDonald's +1,03 %
Flop-Werte: Caterpillar -4,79 %, NVIDIA -3,15 %, Cisco Systems -1,58 %, Nike (B) -1,44 %, American Express -1,30 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.709,77 PKT und fällt um -1,64 %.
Top-Werte: Diamondback Energy +2,45 %, The Trade Desk Registered (A) +2,28 %, Airbnb Registered (A) +2,08 %, Adobe +2,07 %, Atlassian Registered (A) +2,04 %
Flop-Werte: Constellation Energy -7,82 %, Arm Holdings -6,23 %, ASML Holding NV NY -5,23 %, Broadcom -5,14 %, Lam Research -4,76 %
Der S&P 500 steht aktuell (19:59:51) bei 6.729,99 PKT und fällt um -1,00 %.
Top-Werte: Chipotle Mexican Grill +4,95 %, Texas Pacific Land +4,22 %, Motorola Solutions +4,08 %, ConocoPhillips +3,79 %, Gartner +3,49 %
Flop-Werte: GE Vernova -8,88 %, Constellation Energy -7,82 %, NRG Energy -7,82 %, Vistra -6,84 %, Generac Holdings -5,85 %
