Bitcoin, Nasdaq, Wall Street: Brutale Bullen-Falle?

Haben wir heute eine gigantische Bullen-Falle gesehen, sowohl bei den Nasdaq-Aktien aus dem KI-Sektor als auch bei Bitcoin? Zunächst herrscht viel Optimismus - dann aber die Meldung, dass die Investmentfirma Blue Owl sich von einer geplanten Datencenter-Finanzierung für Oracle zurück zieht. Zwar versuchte Oracle die Gemüter zu beruhigen, dass man mit einem anderen Finanzierer im Gespräch sei - aber Fakt ist, dass der Hype um Datencenter offensichtlich gebrochen ist. Der Nasdaq 100 mit einer heftigen negativen Umkehr - ebenso Bitcoin, das in einer schnellen Bewegung über die 90-000er-Marke gestiegen war, dann aber verpufften sämtliche Gewinne schnell wieder..

