    Marktgeflüster

    Bitcoin, Nasdaq, Wall Street: Brutale Bullen-Falle?

    Zunächst herrscht viel Optimismus - dann aber die Meldung, dass die Investmentfirma Blue Owl sich von einer geplanten Datencenter-Finanzierung für Oracle zurück zieht

    Haben wir heute eine gigantische Bullen-Falle gesehen, sowohl bei den Nasdaq-Aktien aus dem KI-Sektor als auch bei Bitcoin? Zunächst herrscht viel Optimismus - dann aber die Meldung, dass die Investmentfirma Blue Owl sich von einer geplanten Datencenter-Finanzierung für Oracle zurück zieht. Zwar versuchte Oracle die Gemüter zu beruhigen, dass man mit einem anderen Finanzierer im Gespräch sei - aber Fakt ist, dass der Hype um Datencenter offensichtlich gebrochen ist. Der Nasdaq 100 mit einer heftigen negativen Umkehr - ebenso Bitcoin, das in einer schnellen Bewegung über die 90-000er-Marke gestiegen war, dann aber verpufften sämtliche Gewinne schnell wieder..

    1. Aufzeichnung Webinar Stagge/Fugmann - hier zum Nachsehen

    2. Russland, Euroclear, SWIFT und KI – der stille Umbau globaler Macht

    Das Video "Bitcoin, Nasdaq, Wall Street: Brutale Bullen-Falle? " sehen Sie hier..




    Autor
    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
