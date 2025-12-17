    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall
    161 Aufrufe 161 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rheinmetall plant Verkauf der Power Systems Division bis Q1 2026

    Rheinmetall richtet den Blick klar auf das Kerngeschäft: Die zivile Sparte Power Systems und verbundene Einheiten sollen verkauft werden, um den militärischen Bereich zu stärken.

    Rheinmetall plant Verkauf der Power Systems Division bis Q1 2026
    Foto: Philipp Schulze - dpa
    • Der Vorstand der Rheinmetall AG plant, die Aktivitäten der zivilen Division Power Systems bis zum ersten Quartal 2026 zu veräußern.
    • Ziel ist eine strategische Fokussierung auf das militärische Geschäft, weshalb die zivilen Geschäftsaktivitäten verkauft werden sollen.
    • Die Veräußerung umfasst neben der Division Power Systems auch verbundene Gesellschaften und nicht operative Einheiten.
    • Für den nicht fortgeführten Geschäftsbereich wird eine Wertminderung von etwa 350 Mio. EUR gemäß IFRS 5 vorgenommen, ohne Auswirkungen auf die Liquidität oder das Ergebnis der fortgeführten Aktivitäten.
    • Ab dem vierten Quartal 2025 werden die steuerungsrelevanten Kennzahlen nur noch für die fortgeführten Geschäftsaktivitäten ausgewiesen, was zu einer Anpassung der Jahresprognose führt.
    • Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet Rheinmetall ein Umsatzwachstum von 30-35% und eine operative Ergebnismarge von 18,5-19,0%, mit einem deutlich höheren operativen freien Cash Flow im Vergleich zur bisherigen Prognose.

    Der nächste wichtige Termin, Oddo BHF Forum, bei Rheinmetall ist am 08.01.2026.

    Der Kurs von Rheinmetall lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1.528,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,04 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1.533,00EUR das entspricht einem Plus von +0,33 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 23.903,50PKT (-0,89 %).


    Rheinmetall

    +2,07 %
    -8,24 %
    -12,03 %
    -21,79 %
    +141,29 %
    +669,96 %
    +1.676,30 %
    +2.302,13 %
    +65.868,93 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Rheinmetall plant Verkauf der Power Systems Division bis Q1 2026 Rheinmetall richtet den Blick klar auf das Kerngeschäft: Die zivile Sparte Power Systems und verbundene Einheiten sollen verkauft werden, um den militärischen Bereich zu stärken.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     