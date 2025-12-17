Rheinmetall plant Verkauf der Power Systems Division bis Q1 2026
Rheinmetall richtet den Blick klar auf das Kerngeschäft: Die zivile Sparte Power Systems und verbundene Einheiten sollen verkauft werden, um den militärischen Bereich zu stärken.
Foto: Philipp Schulze - dpa
- Der Vorstand der Rheinmetall AG plant, die Aktivitäten der zivilen Division Power Systems bis zum ersten Quartal 2026 zu veräußern.
- Ziel ist eine strategische Fokussierung auf das militärische Geschäft, weshalb die zivilen Geschäftsaktivitäten verkauft werden sollen.
- Die Veräußerung umfasst neben der Division Power Systems auch verbundene Gesellschaften und nicht operative Einheiten.
- Für den nicht fortgeführten Geschäftsbereich wird eine Wertminderung von etwa 350 Mio. EUR gemäß IFRS 5 vorgenommen, ohne Auswirkungen auf die Liquidität oder das Ergebnis der fortgeführten Aktivitäten.
- Ab dem vierten Quartal 2025 werden die steuerungsrelevanten Kennzahlen nur noch für die fortgeführten Geschäftsaktivitäten ausgewiesen, was zu einer Anpassung der Jahresprognose führt.
- Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet Rheinmetall ein Umsatzwachstum von 30-35% und eine operative Ergebnismarge von 18,5-19,0%, mit einem deutlich höheren operativen freien Cash Flow im Vergleich zur bisherigen Prognose.
