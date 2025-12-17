    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York

    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nasdaq schwach nach starkem Jahr - Medline-Börsengang im Blick

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen geben nach, Nasdaq besonders betroffen.
    • Medline feiert größten US-Börsengang seit 2021.
    • Amazon plant 10 Mrd. $ Investition in OpenAI.
    Aktien New York - Nasdaq schwach nach starkem Jahr - Medline-Börsengang im Blick
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Mittwoch erneut nachgegeben. Die Wall Street und vor allem die technologielastige Nasdaq zollten ihrem starken Lauf im Jahr 2025 weiter Tribut. Sorgen über inzwischen womöglich zu hohe Bewertungen von Aktien mit Bezug zum Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) hatten zuletzt immer mal wieder belastet. Derweil rückte im Handelsverlauf mit Medline der größte US-Börsengang seit vier Jahren in den Fokus.

    Der Dow Jones Industrial drehte nach einem freundlichen Start in die Verlustzone und sank zuletzt um 0,4 Prozent auf 47.914 Punkte. Am vergangenen Freitag hatte der bekannteste Wall-Street-Index bei rund 48.887 Zählern ein Rekordhoch markiert und blickt aktuell auf ein Jahresplus von knapp 13 Prozent und damit deutlich weniger als unter anderem der Dax, der seit Ende 2024 um rund ein Fünftel zulegte. Selbst der um Dividendenzahlungen bereinigte Dax-Kursindex legte um 17 Prozent und damit stärker als der Dow zu.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Short
    52.500,00€
    Basispreis
    38,77
    Ask
    × 12,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    43.047,77€
    Basispreis
    42,15
    Ask
    × 11,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der marktbreite S&P 500 gab zur Wochenmitte um 1,0 Prozent auf 6.733 Punkte nach. Der Nasdaq 100 sackte unterdessen um 1,7 Prozent auf 24.710 Punkte ab, ist aber seit Jahresbeginn um knapp 18 Prozent gestiegen. Seine letzte Bestmarke hatte der überwiegend mit Techaktien bestückte Auswahlindex Nasdaq Ende Oktober erreicht. Auch wenn Anleger zuletzt vorsichtiger wurden, bleibt KI aktuell eines der wichtigsten Themen.

    Aufmerksamkeit zog im Handelsverlauf vor allem der Börsengang des Lieferanten von Medizinprodukten Medline auf sich. Die zu 29 Dollar je Stück ausgegebene Aktie sprang an der Nasdaq bis auf 38,25 Dollar, was ein Kursplus von etwas mehr als 30 Prozent bedeutet. Die Einnahmen aus dem Börsengang beliefen sich auf knapp 6,3 Milliarden Dollar, womit Medline der größte Börsengang in den USA seit 2021 ist. Der Börsenwert beläuft sich nach dem starken Kursanstieg auf rund 50 Milliarden Dollar.

    Medline produziert und vertreibt medizinische Produkte wie Handschuhe, Kittel und Untersuchungsliegen für Krankenhäuser und Ärzte. Die drei Private-Equity-Gesellschaften Blackstone, Carlyle Group und Hellman & Friedman hatten das Unternehmen erst vor vier Jahren für rund 34 Milliarden Dollar übernommen und von der Börse genommen, womit es zu einer der größten fremdfinanzierten Übernahmen aller Zeiten wurde.

    An der Dow-Spitze hoben sich Salesforce positiv ab mit plus 2,2 Prozent und nahmen ihren Erholungsversuch wieder auf. Die Experten des Finanzdienstleisters BTIG starteten die Bewertung der Software-Aktie mit "Buy" und einem Kursziel von 335 US-Dollar. Im zu Ende gehenden Jahr 2025 zählt das Papier mit minus 22 Prozent zu den im US-Leitindex am schlechtesten gelaufenen Werten.

    Wie sehr Anleger bei gut gelaufenen KI-Werten aktuell zu Gewinnmitnahmen neigen, zeigte der Kursverlauf von Jabil . Die Aktie war kurz nach dem Handelsstart zunächst bis auf fast 233 US-Dollar hochgesprungen, nachdem der Elektronikauftragsfertiger seine Ziele für 2025/26 nach bereits dem ersten Geschäftsquartal dank einer hohen Nachfrage, etwa nach Technik für Rechenzentren, angehoben hatte.

    Dann aber drehte der Kurs und gab deutlich bis auf 207 Dollar nach. Zuletzt zeigte sich das Papier bei etwas über 212 Dollar am Vortagesschluss. Für 2025 steht aber immer noch ein Kursgewinn von fast 48 Prozent auf dem Zettel.

    Die Aktien des Schwergewichts Amazon gewannen 0,4 Prozent. Der Onlinehändler und Technologiekonzern will sein Geschäft rund um KI offenbar mit einer milliardenschweren Investition in den ChatGPT-Entwickler OpenAI ausbauen. Dabei geht es um mindestens 10 Milliarden US-Dollar (rund 8,6 Mrd Euro), wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf eine mit den Verhandlungen vertraute Person berichtete. Die Gespräche befänden sich allerdings noch in einem frühen Stadium.

    Netflix gewannen 0,9 Prozent. Im Tauziehen um Warner Brothers Discovery stellt sich der Hollywood-Riese gegen eine Übernahme durch den Rivalen Paramount Skydance . Der Vorstand empfiehlt vielmehr das Angebot der Streamingplattform Netflix. Paramount büßten 3,8 Prozent ein./ck/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 189,9 auf Tradegate (17. Dezember 2025, 20:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -2,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,03 Bil..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 293,89USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 310,00USD was eine Bandbreite von +26,86 %/+63,87 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Nasdaq schwach nach starkem Jahr - Medline-Börsengang im Blick Die US-Börsen haben am Mittwoch erneut nachgegeben. Die Wall Street und vor allem die technologielastige Nasdaq zollten ihrem starken Lauf im Jahr 2025 weiter Tribut. Sorgen über inzwischen womöglich zu hohe Bewertungen von Aktien mit Bezug zum …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     