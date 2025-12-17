    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall
    Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung - Autozulieferung wird verkauft

    Für Sie zusammengefasst
    • Rheinmetall verkauft zivile Geschäftsbereiche.
    • Vertragsunterzeichnung für Q1 2026 angestrebt.
    • Umsatzwachstum von 30-35% bei Rüstungssparte erwartet.
    Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung - Autozulieferung wird verkauft
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Wegen der Konzentration auf den Rüstungsbereich will der Rheinmetall -Konzern seine zivilen Geschäftsaktivitäten verkaufen. Mit zwei Bietern soll der Verkauf verhandelt werden, eine Vertragsunterzeichnung strebt das Management für das erste Quartal 2026 an, wie der Dax -Konzern am Mittwochabend mitteilte. Bereits seit April seien Gespräche mit Interessenten geführt worden, hieß es weiter von den Düsseldorfern. Bei dem zu verkaufenden Konzernteil handelt es sich vorwiegend um die Autozulieferung und Teile für die Energiewirtschaft, über einen Verkauf wurde bereits länger spekuliert. Die nachbörsliche Kursreaktion der Aktie auf der Handelsplattform Tradegate war überschaubar. Seit langem gibt bei Rheinmetall die Rüstungssparte den Ausschlag über das Wohl und Wehe an der Börse.

    Die Sparte Power Systems und weitere dazugehörende Gesellschaften werden von nun an buchhalterisch vom Konzern getrennt und als nicht fortgeführte Geschäftsbereiche geführt, weswegen der Konzern auch seine Prognose anpasste.

    So dürfte der Umsatz der weitergeführten Geschäfte in diesem Jahr um 30 bis 35 Prozent wachsen gegenüber einem vergleichbaren Erlös von 7,7 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. Die operative Ergebnismarge erwartet Chef Armin Papperger zwischen 18,5 und 19,0 Prozent gegenüber dem Vergleichswert von 18,0 Prozent aus dem Vorjahr.

    Bisher standen für den bisherigen Gesamtkonzern ein Umsatzplus von 25 bis 30 Prozent in den Planungen und eine operative Marge von rund 15,5 Prozent./men/mis

    Rheinmetall

    +2,07 %
    -8,24 %
    -12,03 %
    -21,79 %
    +141,29 %
    +669,96 %
    +1.676,30 %
    +2.302,13 %
    +65.868,93 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,07 % und einem Kurs von 1.529 auf Tradegate (17. Dezember 2025, 20:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -8,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 70,15 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.175,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.980,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +29,54 %/+63,56 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Rheinmetall: Anleger betonen starke Fundamentaldaten durch Übernahmen und neue Geschäftsfelder (Lürssen, ICEYE‑JV) und die Rolle als Kernlieferant für europäische Verteidigung. Diskutiert werden hohe Volatilität wegen geopolitischer News (Intraday‑Rücksetzer von 1.573,50 auf 1.502 €), großes Schlussvolumen (411,11 Mio. €), technische GAP‑Schließung bei ~1.560 € und bullische Kaufaufrufe.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung - Autozulieferung wird verkauft Wegen der Konzentration auf den Rüstungsbereich will der Rheinmetall -Konzern seine zivilen Geschäftsaktivitäten verkaufen. Mit zwei Bietern soll der Verkauf verhandelt werden, eine Vertragsunterzeichnung strebt das Management für das erste Quartal …
