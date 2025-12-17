    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovartis AktievorwärtsNachrichten zu Novartis

    Kreise

    USA planen Medikamentenpreis-Deals mit Novartis und Roche

    Für Sie zusammengefasst
    • Weiße Haus plant Abkommen zur Senkung von Medikamentenpreisen.
    • Novartis und Roche könnten von Zoll-Erleichterungen profitieren.
    • Hohe Arzneimittelpreise bleiben politischer Streitpunkt in den USA.
    Kreise - USA planen Medikamentenpreis-Deals mit Novartis und Roche
    ZÜRICH (dpa-AFX) - Das Weiße Haus hat offenbar eine Vereinbarung zur Senkung von Medikamentenpreisen mit den Pharmakonzernen Novartis und Roche vorbereitet und will diese möglicherweise bereits am Freitag bekanntgeben. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwochabend und bezieht sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

    Die Abmachungen könnten Teil einer breiteren Ankündigung sein, in die auch weitere Pharmakonzerne einbezogen würden, hieß es weiter, wobei die Details noch nicht endgültig festgelegt seien. Ziel ist es demnach, im Gegenzug für niedrigere Preise auf bestimmte Medikamente den Unternehmen Erleichterungen bei drohenden Zöllen zu gewähren.

    Druck auf Pharmapreise

    Die Gespräche sind im Zusammenhang mit der Entspannung der Handelsbeziehungen zwischen der Schweiz und den USA zu sehen. Die Schweiz hatte sich bekanntlich im November mit den USA vorläufig darauf geeinigt, Zölle auf zahlreiche Schweizer Produkte auf 15 Prozent von zuvor 39 Prozent zu senken. Arzneimittel waren zwar von den Zöllen ausgenommen, US-Präsident Donald Trump hatte jedoch wiederholt mit künftigen Abgaben gedroht.

    Trump hatte im Sommer Briefe an 17 Pharmakonzerne geschickt und darin Preissenkungen für ein staatliches US-Versicherungsprogramm gefordert. Zudem sollten die Unternehmen ihre Medikamente über eine direkt an Patienten gerichtete Plattform anbieten und künftige Preise an internationale Niveaus angleichen. Im Gegenzug stellte die Regierung eine mehrjährige Schonfrist bei Zöllen und regulatorischen Maßnahmen in Aussicht.

    Im Detail kein Kommentar

    Im Detail wollten die beiden Unternehmen und die US-Regierung ein bevorstehendes Abkommen gegenüber Bloomberg nicht kommentieren. Novartis habe lediglich Gespräche mit der US-Regierung bestätigt und dabei erklärt, man sei bestrebt, Lösungen zu finden, die die Kosten für US-Patienten senkten. Auch Genentech, die US-Tochter von Roche, habe Kooperationsbereitschaft signalisiert. Das Weiße Haus habe hingegen betont, vor einer offiziellen Erklärung handle es sich um Spekulationen.

    Die hohen Arzneimittelpreise in den USA gelten seit langem als politischer Streitpunkt. Beide Schweizer Konzerne haben deswegen zuletzt milliardenschwere Investitionen in den USA angekündigt./uh/AWP/men

     

    Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 115,1 auf Lang & Schwarz (17. Dezember 2025, 20:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um +1,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,86 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 243,14 Mrd..

    Novartis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,00CHF. Von den letzten 9 Analysten der Novartis Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 125,00CHF was eine Bandbreite von -21,88 %/+8,51 % bedeutet.




    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
