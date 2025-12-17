Heidelberger Druckmaschinen - Aktie steigt kräftig - 17.12.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Heidelberger Druckmaschinen Aktie. Mit einer Performance von +6,06 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Heidelberger Druckmaschinen Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,31 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 2,0650€, mit einem Plus von +6,06 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Heidelberger Druckmaschinen ist ein führender Anbieter von Offsetdruckmaschinen und bietet umfassende Lösungen für die Druckindustrie. Als globaler Marktführer im Bogenoffsetdruck konkurriert das Unternehmen mit Koenig & Bauer, Komori und Manroland. Heidelberg punktet mit innovativen Technologien und einem breiten Serviceangebot.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Heidelberger Druckmaschinen über einen Zuwachs von +1,67 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,52 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,96 %. Im Jahr 2025 gab es für Heidelberger Druckmaschinen bisher ein Plus von +112,09 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,81 % geändert.

Heidelberger Druckmaschinen Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,52 % 1 Monat -1,96 % 3 Monate +1,67 % 1 Jahr +115,50 %

Informationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

Es gibt 304 Mio. Heidelberger Druckmaschinen Aktien. Damit ist das Unternehmen 625,70 Mio.EUR € wert.

Heidelberger Druckmaschinen Aktie jetzt kaufen?

