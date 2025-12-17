    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeidelberger Druckmaschinen AktievorwärtsNachrichten zu Heidelberger Druckmaschinen

    Heidelberger Druckmaschinen - Aktie steigt kräftig - 17.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Heidelberger Druckmaschinen Aktie bisher um +6,06 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Heidelberger Druckmaschinen Aktie.

    Foto: Heidelberger Druckmaschinen AG

    Heidelberger Druckmaschinen ist ein führender Anbieter von Offsetdruckmaschinen und bietet umfassende Lösungen für die Druckindustrie. Als globaler Marktführer im Bogenoffsetdruck konkurriert das Unternehmen mit Koenig & Bauer, Komori und Manroland. Heidelberg punktet mit innovativen Technologien und einem breiten Serviceangebot.

    Heidelberger Druckmaschinen aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 17.12.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Heidelberger Druckmaschinen Aktie. Mit einer Performance von +6,06 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Heidelberger Druckmaschinen Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,31 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 2,0650, mit einem Plus von +6,06 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Heidelberger Druckmaschinen über einen Zuwachs von +1,67 % freuen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,52 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,96 %. Im Jahr 2025 gab es für Heidelberger Druckmaschinen bisher ein Plus von +112,09 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,81 % geändert.

    Heidelberger Druckmaschinen Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,52 %
    1 Monat -1,96 %
    3 Monate +1,67 %
    1 Jahr +115,50 %

    Informationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

    Es gibt 304 Mio. Heidelberger Druckmaschinen Aktien. Damit ist das Unternehmen 625,70 Mio.EUR € wert.

    Heidelberger Druckmaschinen Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Heidelberger Druckmaschinen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Heidelberger Druckmaschinen

    +5,49 %
    +0,51 %
    -2,04 %
    +3,48 %
    +118,46 %
    +29,98 %
    +172,97 %
    -14,57 %
    -94,87 %
    ISIN:DE0007314007WKN:731400



