    EU will Zusammenarbeit mit Westbalkan-Ländern vertiefen

    Für Sie zusammengefasst
    • EU will westlichen Balkan enger an sich binden.
    • Reformanstrengungen der Beitrittskandidaten nötig.
    • Montenegro und Albanien sind am weitesten im Prozess.
    Foto: Siarhei - 356130783

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU will die Staaten des westlichen Balkans enger an sich binden. Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und die zunehmenden geopolitischen Herausforderungen unterstrichen die Notwendigkeit immer engerer Beziehungen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der 27 EU-Staaten und fünf Staaten der Region nach einem Gipfeltreffen in Brüssel. Die Zukunft des westlichen Balkans liege in der Europäischen Union.

    Zu den Gesprächen reisten Spitzenvertreter aus Albanien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Nordmazedonien und dem Kosovo nach Brüssel. Serbiens Staatspräsident Aleksandar Vucic hatte entschieden, nicht an dem Gipfeltreffen teilzunehmen. Die genauen Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.

    Länder sollen Reformen vorantreiben

    Grundsätzlich will die Europäische Union alle sechs Länder zu weiteren Reformanstrengungen ermuntern, die dann irgendwann in die EU-Aufnahme münden sollen. "Wir begrüßen die neue Dynamik und die seit dem letzten Gipfel erzielten Fortschritte", heißt es in der Erklärung weiter.

    Die Beitrittskandidaten müssten aber ihre Reformanstrengungen verstärken. Parallel dazu müsse auch die EU ihre internen Reformen vorantreiben. Die Erweiterung sei eine geostrategische Investition in Frieden, Sicherheit, Stabilität und Wohlstand.

    Beitrittsprozesse laufen

    Am weitesten im EU-Aufnahmeprozess ist nach der jüngsten Analyse der EU-Kommission Montenegro. Dem Land wird bescheinigt, die Beitrittsverhandlungen bis Ende 2026 abschließen zu können, wenn es das Reformtempo beibehält. Für Albanien wird ein Abschluss der Beitrittsverhandlungen bis Ende 2027 für möglich gehalten.

    Seit 2018 gibt es regelmäßige Treffen der Spitzen der EU und der Länder des westlichen Balkans. Das nächste soll im Juni in Montenegro stattfinden./rdz/DP/men






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
