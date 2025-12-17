Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 17.12.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.12.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Constellation Energy
Tagesperformance: -6,67 %
Platz 1
Performance 1M: +5,51 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: -5,89 %
Platz 2
Performance 1M: +6,01 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -5,45 %
Platz 3
Performance 1M: -14,81 %
Lam Research
Tagesperformance: -5,08 %
Platz 4
Performance 1M: +8,48 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -4,86 %
Platz 5
Performance 1M: -17,13 %
Palantir
Tagesperformance: -4,57 %
Platz 6
Performance 1M: +5,78 %
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Tagesperformance: -4,09 %
Platz 7
Performance 1M: -17,15 %
Applied Materials
Tagesperformance: -3,91 %
Platz 8
Performance 1M: +12,36 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -3,80 %
Platz 9
Performance 1M: +6,27 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +3,75 %
Platz 10
Performance 1M: +0,10 %
Broadcom
Tagesperformance: -3,68 %
Platz 11
Performance 1M: -1,40 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Broadcom
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Broadcom im wallstreetONLINE-Forum ist von Besorgnis geprägt. Die Aktie fiel in den letzten 14 Tagen um 11,4%. Charttechnisch wird ein kritisches Niveau zwischen 285 $ und 310 $ diskutiert. Die Auftragslage, insbesondere im KI-Bereich, wird als enttäuschend wahrgenommen, was die Stimmung weiter drückt. Trotz besser als erwarteter Quartalszahlen bleibt die Unsicherheit hoch.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Broadcom eingestellt.
Tesla
Tagesperformance: -3,65 %
Platz 12
Performance 1M: +20,21 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, was Besorgnis auslöst. Anleger befürchten, dass die Marktbewertung auf das Niveau anderer Autobauer sinken könnte. Skepsis herrscht auch bezüglich der Reife des FSD. Dennoch gibt es Hoffnungen auf eine Weihnachtsrallye an der Nasdaq, in der Tesla eine Rolle spielen könnte.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
NVIDIA
Tagesperformance: -3,40 %
Platz 13
Performance 1M: -8,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige den technologischen Vorsprung und die langfristige Nachfrage betonen, warnen andere vor Konkurrenzdruck und einer möglichen Nachfragesenkung. Die Kursentwicklung zeigt eine Korrektur von 35 Euro unter dem Allzeithoch, was zu Bedenken über zukünftige Kursziele führt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.
Intel
Tagesperformance: -3,28 %
Platz 14
Performance 1M: +4,01 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -3,11 %
Platz 15
Performance 1M: -19,30 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microstrategy im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, und viele Nutzer äußern Skepsis über den Wert von Bitcoin, was sich auf die Bewertung des Unternehmens auswirken könnte. Technische und fundamentale Aspekte werden diskutiert, wobei Unsicherheiten über den tatsächlichen Wert von Bitcoin im Vordergrund stehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
Microchip Technology
Tagesperformance: -3,09 %
Platz 16
Performance 1M: +21,84 %
Alphabet
Tagesperformance: -2,95 %
Platz 17
Performance 1M: +5,19 %
Fortinet
Tagesperformance: -2,93 %
Platz 18
Performance 1M: -0,74 %
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: -2,92 %
Platz 19
Performance 1M: +5,36 %
Gilead Sciences
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 20
Performance 1M: -5,79 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -2,80 %
Platz 21
Performance 1M: -9,98 %
Marvell Technology
Tagesperformance: -2,66 %
Platz 22
Performance 1M: -4,62 %
Adobe
Tagesperformance: +2,34 %
Platz 23
Performance 1M: +3,58 %
Roper Technologies
Tagesperformance: +2,17 %
Platz 24
Performance 1M: -2,48 %
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 25
Performance 1M: +6,95 %
Paychex
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 26
Performance 1M: +1,57 %
CoStar Group
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 27
Performance 1M: -7,69 %
