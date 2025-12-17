Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 17.12.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.12.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
GE Vernova
Tagesperformance: -10,59 %
Platz 1
Performance 1M: +17,37 %
Performance 1M: +17,37 %
NRG Energy
Tagesperformance: -8,06 %
Platz 2
Performance 1M: -3,82 %
Performance 1M: -3,82 %
Vistra
Tagesperformance: -7,99 %
Platz 3
Performance 1M: -2,47 %
Performance 1M: -2,47 %
Generac Holdings
Tagesperformance: -7,11 %
Platz 4
Performance 1M: +1,81 %
Performance 1M: +1,81 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -6,88 %
Platz 5
Performance 1M: +5,51 %
Performance 1M: +5,51 %
Oracle
Tagesperformance: -5,90 %
Platz 6
Performance 1M: -16,00 %
Performance 1M: -16,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Oracle
Das Anleger-Sentiment zu Oracle im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie fiel in den letzten 14 Tagen um 46 %, was Bedenken über hohe Verschuldung und Risiken im KI-Sektor aufwarf. Während einige Anleger optimistisch hinsichtlich des moderaten KGVs sind, überwiegt die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung und die Strategie des Unternehmens.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Oracle eingestellt.
Brown-Forman Registered (B)
Tagesperformance: -5,85 %
Platz 7
Performance 1M: +8,05 %
Performance 1M: +8,05 %
Teradyne
Tagesperformance: -5,82 %
Platz 8
Performance 1M: +13,14 %
Performance 1M: +13,14 %
Quanta Services
Tagesperformance: -5,55 %
Platz 9
Performance 1M: +1,22 %
Performance 1M: +1,22 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: -5,20 %
Platz 10
Performance 1M: -14,61 %
Performance 1M: -14,61 %
Lam Research
Tagesperformance: -5,10 %
Platz 11
Performance 1M: +8,48 %
Performance 1M: +8,48 %
Chipotle Mexican Grill
Tagesperformance: +5,05 %
Platz 12
Performance 1M: +10,50 %
Performance 1M: +10,50 %
Emcor Group
Tagesperformance: -5,02 %
Platz 13
Performance 1M: +0,04 %
Performance 1M: +0,04 %
Texas Pacific Land
Tagesperformance: +4,96 %
Platz 14
Performance 1M: -19,23 %
Performance 1M: -19,23 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Texas Pacific Land
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Texas Pacific Land (TPL) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen fast 60% verloren, was einige als Kaufgelegenheit sehen, während andere die Bewertung kritisch betrachten. Die hohe Bruttomarge von 93% wird positiv hervorgehoben. Der bevorstehende Aktiensplit könnte den Kurs optisch senken und kurzfristige Gewinne ermöglichen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Texas Pacific Land eingestellt.
Palantir
Tagesperformance: -4,93 %
Platz 15
Performance 1M: +5,78 %
Performance 1M: +5,78 %
Caterpillar
Tagesperformance: -4,89 %
Platz 16
Performance 1M: +6,01 %
Performance 1M: +6,01 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -4,88 %
Platz 17
Performance 1M: -17,13 %
Performance 1M: -17,13 %
Western Digital
Tagesperformance: -4,88 %
Platz 18
Performance 1M: +8,81 %
Performance 1M: +8,81 %
Eaton
Tagesperformance: -4,86 %
Platz 19
Performance 1M: -7,07 %
Performance 1M: -7,07 %
Occidental Petroleum
Tagesperformance: +4,55 %
Platz 20
Performance 1M: -8,90 %
Performance 1M: -8,90 %
Devon Energy
Tagesperformance: +4,49 %
Platz 21
Performance 1M: -1,95 %
Performance 1M: -1,95 %
Elevance Health
Tagesperformance: -4,28 %
Platz 22
Performance 1M: +7,01 %
Performance 1M: +7,01 %
ConocoPhillips
Tagesperformance: +4,27 %
Platz 23
Performance 1M: +1,34 %
Performance 1M: +1,34 %
Tesla
Tagesperformance: -3,98 %
Platz 24
Performance 1M: +20,21 %
Performance 1M: +20,21 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, was Besorgnis auslöst. Anleger befürchten, dass die Marktbewertung auf das Niveau anderer Autobauer sinken könnte. Skepsis herrscht auch bezüglich der Reife des FSD. Dennoch gibt es Hoffnungen auf eine Weihnachtsrallye an der Nasdaq, in der Tesla eine Rolle spielen könnte.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -3,95 %
Platz 25
Performance 1M: +2,56 %
Performance 1M: +2,56 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +3,84 %
Platz 26
Performance 1M: +0,10 %
Performance 1M: +0,10 %
Mid-America Apartment Communities
Tagesperformance: +3,39 %
Platz 27
Performance 1M: +0,71 %
Performance 1M: +0,71 %
APA Corporation
Tagesperformance: +3,12 %
Platz 28
Performance 1M: -3,29 %
Performance 1M: -3,29 %
Motorola Solutions
Tagesperformance: +3,07 %
Platz 29
Performance 1M: -4,25 %
Performance 1M: -4,25 %
Essex Property Trust
Tagesperformance: +3,06 %
Platz 30
Performance 1M: +0,37 %
Performance 1M: +0,37 %
Darden Restaurants
Tagesperformance: +3,04 %
Platz 31
Performance 1M: +5,38 %
Performance 1M: +5,38 %
UDR
Tagesperformance: +3,00 %
Platz 32
Performance 1M: +1,29 %
Performance 1M: +1,29 %
General Mills
Tagesperformance: +2,96 %
Platz 33
Performance 1M: -1,71 %
Performance 1M: -1,71 %
Omnicom Group
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 34
Performance 1M: +10,65 %
Performance 1M: +10,65 %
AvalonBay Communities
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 35
Performance 1M: -1,39 %
Performance 1M: -1,39 %
Gilead Sciences
Tagesperformance: +2,88 %
Platz 36
Performance 1M: -5,79 %
Performance 1M: -5,79 %
The Mosaic
Tagesperformance: +2,85 %
Platz 37
Performance 1M: -10,33 %
Performance 1M: -10,33 %
S&P Global
Tagesperformance: +2,73 %
Platz 38
Performance 1M: -0,20 %
Performance 1M: -0,20 %
PG&E Corporation
Tagesperformance: +2,67 %
Platz 39
Performance 1M: -8,10 %
Performance 1M: -8,10 %
Hilton Worldwide Holdings
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 40
Performance 1M: +4,86 %
Performance 1M: +4,86 %
