Devon Energy Aktie - Kurs legt am 17.12.2025 stark zu

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Devon Energy Aktie. Mit einer Performance von +5,06 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Devon Energy Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,92 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 31,45€, mit einem Plus von +5,06 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Devon Energy ist ein führendes US-amerikanisches Energieunternehmen, das sich auf die Exploration und Produktion von Öl und Erdgas spezialisiert hat. Es operiert hauptsächlich in den USA und konkurriert mit Firmen wie ConocoPhillips und EOG Resources. Das Unternehmen hebt sich durch effiziente Kostenstrukturen und technologische Innovationen ab.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Devon Energy Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +2,56 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Devon Energy Aktie damit um -6,44 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,95 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Devon Energy +0,47 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,10 % geändert.

Devon Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,44 % 1 Monat -1,95 % 3 Monate +2,56 % 1 Jahr -2,61 %

Informationen zur Devon Energy Aktie

Es gibt 627 Mio. Devon Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,72 Mrd.EUR € wert.

Devon Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Devon Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Devon Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.