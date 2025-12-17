    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDevon Energy AktievorwärtsNachrichten zu Devon Energy

    Besonders beachtet!

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Devon Energy Aktie - Kurs legt am 17.12.2025 stark zu

    Am heutigen Handelstag konnte die Devon Energy Aktie bisher um +5,06 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Devon Energy Aktie.

    Besonders beachtet! - Devon Energy Aktie - Kurs legt am 17.12.2025 stark zu

    Devon Energy ist ein führendes US-amerikanisches Energieunternehmen, das sich auf die Exploration und Produktion von Öl und Erdgas spezialisiert hat. Es operiert hauptsächlich in den USA und konkurriert mit Firmen wie ConocoPhillips und EOG Resources. Das Unternehmen hebt sich durch effiziente Kostenstrukturen und technologische Innovationen ab.

    Devon Energy Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 17.12.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Devon Energy Aktie. Mit einer Performance von +5,06 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Devon Energy Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,92 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 31,45, mit einem Plus von +5,06 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.200,51€
    Basispreis
    4,50
    Ask
    × 14,55
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.271,17€
    Basispreis
    4,73
    Ask
    × 14,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Devon Energy Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +2,56 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Devon Energy Aktie damit um -6,44 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,95 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Devon Energy +0,47 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,10 % geändert.

    Devon Energy Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,44 %
    1 Monat -1,95 %
    3 Monate +2,56 %
    1 Jahr -2,61 %

    Informationen zur Devon Energy Aktie

    Es gibt 627 Mio. Devon Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,72 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 17.12.2025


    Top- und Flop-Aktien am 17.12.2025 im S&P 500.

    Devon Energy Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Devon Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Devon Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Devon Energy

    +5,64 %
    -6,44 %
    -1,95 %
    +2,56 %
    -2,61 %
    -46,81 %
    +133,02 %
    +12,76 %
    -53,84 %
    ISIN:US25179M1036WKN:925345



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Devon Energy Aktie - Kurs legt am 17.12.2025 stark zu Am heutigen Handelstag konnte die Devon Energy Aktie bisher um +5,06 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Devon Energy Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     