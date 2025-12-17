Aktien New York Schluss
Anleger machen vor allem bei KI-Werten weiter Kasse
- US-Börsen geben nach, Nasdaq besonders betroffen.
- Sorgen um hohe Bewertungen bei KI-Aktien belasten.
- Dow Jones schloss 0,5% im Minus, Rekordhoch verpasst.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Mittwoch nachgegeben. Die Wall Street und vor allem die technologielastige Nasdaq zollten ihrem starken Lauf im Jahr 2025 weiter Tribut. Sorgen über hohe Bewertungen von Aktien mit Bezug zum Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) hatten zuletzt immer mal wieder belastet; am Mittwoch litten darunter vor allem KI-Infrastruktur-Papiere sowie Energiewerte. Derweil rückte im Handelsverlauf mit Medline der größte US-Börsengang des Jahres in den Fokus.
Der Dow Jones Industrial drehte nach einem freundlichen Start in die Verlustzone und schloss rund ein halbes Prozent im Minus mit 47.885,97 Punkten. End vergangener Woche hatte der bekannteste Wall-Street-Index bei rund 48.887 Zählern ein Rekordhoch markiert und blickt aktuell noch auf ein Jahresplus von rund 13 Prozent und damit deutlich weniger als unter anderem der Dax, der seit Ende 2024 um rund ein Fünftel zulegte.
Der marktbreite S&P 500 gab zur Wochenmitte um 1,2 Prozent auf 6.721,43 Punkte nach. Der Nasdaq 100 fiel um fast zwei Prozent auf 24.647,61 Punkte, ist aber seit Jahresbeginn immer noch um gut 17 Prozent gestiegen. Seine letzte Bestmarke hatte der überwiegend mit Techaktien bestückte Index Ende Oktober erreicht./mis/men
Moin moin,
Das Jahr 2025 lief gut: Netto sind nach Steuern 42k an Dividenden eingegangen - auf das eingesetzte Kapital ist das eine Rendite von 5%.
Auf Grund der derzeit hohen Marktbewertung (Buffet-Indikator ca. 220% [in der .com-Kriese lag der BuffetIndikator bei 140%!] und ShillerKGV von 40) rechne ich in den kommenden Monaten mit einer Korrektur (DAX ca. 20k). Daher habe ich vor ein paar Wochen die größten Verluste und Gewinne in gleicher Höhe realisiert:
Verkauf (komplett) mit Verlust: pbb, Golub Capital, BASF, Evonik
Verkauf mit Gewinn: ING (komplett), MüRü (teil)
Kauf: Pfizer, Golub Capital (Rückkauf kürzlich wegen Record-Date)
Cash-Quote: 13%
Um nächste Jahr ähnliche hohe Dividenden zu erhalten, muss ich rechtzeitig Werte kaufen. Pfizer gleicht schon einen guten Teil der entgangenen Dividenden aus. Mal sehen, wie sich die nächsten Monate entwickeln - es ist, wie codiman gestern schrieb: "... dass es auch im Langzeitdepot Eingriffe bedarf. Also nichts ist für die Ewigkeit ...".
Selbstbetrachtungen